Зірка "Довбуша" вперше розповів про синів та красуню-дружину: як виглядає обраниця актора

Чим займається дружина актора

За словами Гнатковського, титул "найсексуальнішого актора" йому подобається. А його дружина не ревнує, адже "дуже мудра, крім того, що красуня".

Обраниця артиста - жінка на ім'я Ольга. Він не публікує фото з нею в Instagram. Втім, вона нерідко ділиться спільними кадрами з чоловіком.

Як виглядає дружина Гнатковського (фото: instagram.com/olgagnatkovska)

"Ми познайомилися в інституті, вона також закінчила політологію, працювала піарницею у великих компаніях, потім у банку. І на телебаченні журналісткою працювала. Після декрету мала свій шоурум, займалася сферою моди. А зараз, після початку повномасштабною війни, керує благодійним фондом: у нас є сімейний фонд, і ми його ведемо", - розповів про свою кохану актор.

"Вона фактично ним керує і робить величезний обсяг роботи - збори для військових потреб, машини, тепловізори. Плюс соціальні різні проекти - працює з дітьми, з переселенцями, з жертвами зґвалтувань, з матерями з дружинами загиблих, з військовими і так далі. Це величезний пласт роботи", - додав він.

Дружина Гнатковського (фото: instagram.com/olgagnatkovska)

Що відомо про синів артиста

Гнатковський розповів, що в нього двоє дітей - старший син Остап, якому скоро виповниться 12 років, та молодший - чотирирічний Орест. Їх актор виховує так, аби вони любили Україну та розуміли, що нині йде повномасштабна війна.

"Татко навчає насамперед любити себе і свою країну. Вони дуже добре дотичні до воєнної реальності, тому що у нас половина сім'ї воює: їхні хрещені дядьки зараз на фронті. Ми пережили і полон, і звільнення з полону", - поділився актор.

"Мої діти добре про це знають, розуміють, орієнтуються в ситуації та багато допомагають. А найбільше я вчу їх своїх традицій, своєї культури. І вчу бути людьми. Як на мене, це найважливіше", - зазначив він.