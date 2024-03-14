Зірка "8 подруг Оушена" Олівія Манн перенесла серйозну операцію: що відомо

Олівія Манн - акторка, яка зіграла у популярних трічках "8 подруг Оушена" та "Люди Ікс" перенесла мастектомію.
Детальніше про це, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.
Олівія Манн розповіла, що вона досить вчасно перенесла подвійну мастектомію, адже у 43-річної акторки несподівано для неї самої діагностували рак молочної залози. Саме через це Олівія наважилася на операцію з видалення грудей.
Акторка культових фільмів опублікувала світлини після перенесеної операції та розповіла свою історію захворювання та боротьби з недугою.
"У мене діагностували рак молочної залози. Сподіваюся, що, поділившись цією історією, я допоможу іншим знайти розраду, натхнення та підтримку на їхньому шляху", - написала Олівія.
Олівія Манн у лікарні (фото: instagram.com/oliviamunn)
Також жінка повідомила, що в лютому 2023 року вона пройшла генетичний тест, який вказав на наявність у неї гена раку грудей.
Після цього акторка зробила мамографію, і два місяці по тому їй поставили діагноз. За останні десять місяців кінозірка перенесла чотири операції, адже хвороба була досить агресивною і швидко розвивалася та, на жаль, ракові клітини поширилися в обидві частини її грудей.
Артистка додала, що рак помітили вчасно, і вона, на щастя, змогла вжити заходів й зараз їй залишається лише відновлюватися після мастектомії та насолоджуватися життям.
Олівія Манн у лікарні (фото: instagram.com/oliviamunn)
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