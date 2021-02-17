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Зимой без верхней одежды: в Кривом Роге ночью на улице нашли малыша

Автор: Людмила Жукова

В Кривом роге в ночь на 15 февраля прохожие увидели на улице ребенка, который был в одних штанишках и кофточке. Люди сразу же сообщили в полицию

Об этом сообщили на странице правоохранителей в Facebook.

В полицию поступило сообщение о том, что ночью на одной из улиц Саксаганского района находится малолетний ребенок без сопровождения взрослых. Выездом на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 3.5 летнего мальчика, который посреди ночи гулял на улице без верхней одежды.

Ребенка сразу же отвезли в больницу. Медики не диагностировали у малыша ни переохлаждения, ни травм, однако мальчик находился в медучреждении, пока правоохранители устанавливали местонахождение матери.

Как оказалось, матерью ребенка оказалась 22-летняя местная жительница. На женщину правоохранители составили протокол по ч.1.ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей). По этой статье предусмотрено наказание -предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Кривом Роге ночью на улице нашли малыша (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Как мы ранее писали, в селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области 37-летний мужчина избил восьмиклассника. Подросток с травмами находился в больнице три дня.

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