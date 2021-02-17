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Взимку без верхнього одягу: у Кривому Розі вночі на вулиці знайшли малюка

Автор: Людмила Жукова

У Кривому розі в ніч на 15 лютого перехожі побачили на вулиці дитину, яка була в одних штанцях і кофтині. Люди одразу ж повідомили в поліцію

Про це повідомили на сторінці правоохоронців Facebook.

В поліцію надійшло повідомлення про те, що вночі на одній з вулиць Саксаганського району знаходиться малолітня дитина без супроводу дорослих. Виїздом на місце події співробітники поліції виявили 3.5 річного хлопчика, який посеред ночі гуляв на вулиці без верхнього одягу.

Дитини відразу ж відвезли в лікарню. Медики діагностували у малюка ні холоду, ні травм, проте хлопчик перебував в медустанові, поки правоохоронці встановлювали місцезнаходження матері.

Як виявилося, матір'ю дитини виявилася 22-річна місцева мешканка. На жінку правоохоронці склали протокол по 1 ч. ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей). За цією статтею передбачено покарання - попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Кривому Розі вночі на вулиці знайшли малюка (фото: facebook.com/NationalPoliceKR)

Як ми раніше писали, в селі Ільці Верховинського району Івано-Франківської області 37-річний чоловік побив восьмикласника. Підліток з травмами перебував у лікарні три дні.

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