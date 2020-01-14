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Зимой традиционно обостряется: украинцам рассказали про воспалительное заболевание кожи

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 23:15
Зимой традиционно обостряется: украинцам рассказали про воспалительное заболевание кожи
Атопический дерматит - симптомы и профилактика (Иллюстративное фото: pixabay.com)

В Минздраве дали советы по профилактике атопического дерматита

В Минздраве Украины рассказали про атопический дерматит и дали ряд полезных рекомендаций по выявлению симптомов и профилактике воспалительного заболевания кожи. Медики отметили, что в зимнее время болезнь традиционно обостряется.

Причины такого вида дерматита имеют комплексную природу и до конца не выяснены, сообщили в ведомстве на странице в Facebook.

Помимо генетической предрасположенности, спровоцировать возникновение заболевания могут многие факторы внешней среды, в частности: чувствительность к пыльцевым, бытовым, пищевым и другим аллергенам.

"Эти обременительные факторы приводят к новым вспышкам зуда и раздражения чувствительной кожи", - говорится в публикации.

Самые распространенные симптомы атопического дерматита:

  • сухость кожи
  • сильный зуд, который часто усиливается ночью
  • локализация поражения кожи (чаще всего поражается кожа на сгибах колен и локтей, на веках, руках, шее и спине)

Снизить проявления заболевания поможет ежедневный уход за кожей, рассказали в Минздраве.

Для профилактики заболевания атопическим дерматитом хорошо подходят водные процедуры и увлажнение кожи с помощью кремов-эмолентов.

Говоря о водных процедурах, медики обращают внимание на выбор вместо мыла специальных косметических средств, которые предупреждают пересыхание кожи. Купание и душ поддерживает кожу чистой, смывает корочки и чешуйки, а это предупреждает инфицирование.

Что до пользования кремами-эмолентами, то они восстанавливают барьерные функции кожи. Наносить на кожу эмолиенты надо минимум два раза в день.

"Но иногда профилактических средств недостаточно. Тогда врач вам назначит индивидуальную схему лечения, которая может включать гормональные кремы, антигистаминные препараты и тому подобное", - добавили в Минздраве.

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