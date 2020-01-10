Особенно опасна для взрослых: как не заразиться детской болезнью

Ветрянка опасна для взрослых (коллаж: РБК-Украина)

Ветряная оспа очень опасна для взрослых осложнениями

Ветряная оспа, или в народе - ветрянка - острое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус группы герпеса. Чаще всего болезнь переносят в детском возрасте, и заражаются обычно в коллективах - саду, школе. Но заболеть ветрянкой могут и взрослые, которые избежали ее в детстве. Какие отличия ветрянки у детей и взрослых, и какие бывают осложнения - в материале Styler.

Как передается ветряная оспа

Единственный путь - воздушно-капельный, от человека к человеку. При этом вне организма вирус гибнет крайне быстро. Самым заразным является конец инкубационного периода (2-3 недели) и период пика высыпаний. Когда пузырьки полопались и покрылись коркой - человек уже не опасен для окружающих.

Особенности ветрянки у детей

Дети переносят ветрянку, как правило легко и без последствий, а шрамы исчезают быстро. Специфического лечения от ветряной оспы нет, а высыпания, как правило, мажут зеленкой, фукорцином или другими антисептиками. Во-первых, ранки подсыхают, а во-вторых, так можно контролировать новые прыщики. Если в течение двух суток не образуется новых "некрашеных" везикул, болезни почти конец.

Детям обычно назначают питьевой режим, проветривание и влажную уборку, как и при любой другой вирусной инфекции. А если сыпь очень зудит, назначают антигистаминные препараты.

Чем опасна ветрянка для взрослых

Взрослые реже болеют ветрянкой, но переносят ее сложнее - возможна сильная температура с лихорадкой. А шрамы от самых первых и самых глубоких везикул могут остаться на всю жизнь. Медики советуют придерживаться постельного режима, много пить воды, а также отказаться от алкоголя и вредной пищи.

После инфицирования вирус остается латентным в нервных клетках и может регенерироваться, вызывая вторичную инфекцию - опоясывающий лишай. Это обычно происходит у взрослых старше 50 лет или у людей с ослабленным иммунитетом.

Ветрянка у ребенка (фото: hhs.gov)

Осложнения при ветрянке встречаются в 5-6% случаев, в основном у взрослых. 30% осложнений - неврологические, 20% - пневмонии и бронхиты, 45% - местные осложнения (бактериальные поражения кожи и т. п.), сопровождающиеся образованием рубцов.

В частности, может развиться ганглионеврит - поражение нервного узла с прилегающими к нему нервными волокнами.

Ветрянка у беременных чревата пороками развития плода

Ветрянка у беременных опасна в первом и последнем триместре. В первые 20 недель беременности она может стать причиной выкидыша, внутриутробной смерти плода. Если же этого не случится, возможны пороки развития конечностей (укорочение, деформация), головного мозга (микроцефалия, гидроцефалия, корковая атрофия) и органов зрения (катаракта).

Но риск заражения внутриутробно сводится к 2%, поэтому ветрянка не является показанием к аборту.

Если же женщина заболела ветрянкой за несколько дней до родового разрешения, то риск заразить ребенка при родах равняется 17%.

Отметим, что заболеть повторно ветрянкой можно, но такое случается крайне редко. Обычно второй раз болезнь переносят те, кто первый раз переболел в легкой форме, и иммунитет не выработался.

Как уберечь себя от ветрянки

Единственной защитой от ветрянки является вакцинация, но в нашей стране прививка от ветрянки не входит в обязательный перечень. Тем не менее вакцину можно купить в аптеке - стоит она около 800-900 грн.

В пользу вакцинирования говорит и то, что везикулы могут возникать в любом месте. К примеру, если язвочка появится на линии роста ресниц, то волоски скорее всего выпадут и больше никогда не восстановятся.

Если же уберегать ребенка от посещений, к примеру, детского сада, шанс заболеть ветрянкой уменьшиться, но никто не гарантирует, что болеть ею придется во взрослом возрасте, возможно даже и при беременности.