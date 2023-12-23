Зимові канікули в Україні: скільки відпочиватимуть школярі у різних областях

Коли в Україні зимові канікули 2023-2024

Київ

У столиці школярі відпочиватимуть з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024 року. Крім того, для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

Чернігів

У школах Чернігова 25 грудня буде останнім навчальним днем для школярів. Канікули триватимуть до 9 січня 2024 року.

Суми

Школярі Сумщини відпочиватимуть з 29 грудня до 21 січня.

Харків

Зимовий відпочинок школярів у Харкові триватиме два тижні, проте розпочнеться по-різному в громадах.

23 грудня канікули стартують у Коломацькій, Барвінківській, Борівській, Ізюмскій, Оскільській, Савинській, Красноградській, Зачепилівській, Кегичівській, Куп'янській, Курилівській, Петропавлівській, Південній, Пісочинській, Вільхівській, Нововодолазькій, Циркунівській, Чугуївській, а також частинах Великобурлуцької, Малоданилівської, Липецької громадах.

25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької та Зміївської громадах.

27 грудня зимові шкільні розпочнуться в Лозівській міській територіальній громаді.

З 29 грудня на відпочинок підуть школярі Наталинської, Близнюківської, Біляївської, Слобожанської, Мереф'янської, частини Дергачівської та Липецької громад.

А 30 грудня канікули розпочнуться в таких громадах: Харківська, Богодухівська, Балаклійська, Донецька, Куньєвська, Сахновщинська, Старовірівська, Дворічанська, Шевченківська, Кіндрашівська, Олексіївська, Безлюдівська, Солоницівська, Новопокровська, Чкаловська, Малинівська, Вовчанська, а також частина Малоданилівської, Липецької, Печенізької, Великобурлуцької, Зміївської, Вільхуватської та Дергачівської.

Графік зимових канікул у містах України 2023-2024 (фото: Getty Images)

Запоріжжя

Здебільшого запорізькі школярі відпочиватимуть із 23 грудня 2023 до 7 січня 2024. Водночас навчальні заклади можуть самостійно складати графіки канікул.

В окремих школах канікули можуть початися 30 грудня і триватимуть до 14 січня включно.

Херсон

Кожна школа самостійно формує графік канікул. У Херсонській ОДА визначили орієнтовні дати відпочинку школярів:

23 грудня 2023 - 7 січня 2024

30 грудня 2023 - 14 січня 2024

Зимові канікули триватимуть два тижні, якщо школярі відпочивали тиждень восени та відпочиватимуть навесні 2024.

Дніпро

Для школярів Дніпра зимові канікули розпочнуться 23 грудня, а триватимуть до 7 січня 2024 року.

На період шкільного відпочинку бібліотеки, музеї, театри та будинки культури міста підготували кілька заходів для дітей і батьків.

Полтава

Кожна громада Полтавської області самостійно визначає початок і тривалість канікул у школах.

У Лубенській громаді зимові канікули триватимуть 17 днів - з 29 грудня до 14 січня.

У Кременчуцькій громаді діти відпочиватимуть з 25 грудня до 7 січня. У Миргородській громаді - з 30 грудня до 14 січня, Полтавській - з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024 включно.

Черкаси

Для школярів Черкас зимові канікули розпочнуться 23 грудня 2023 року та закінчаться 7 січня 2024 року.

Проте графік може відрізнятися у навчальних закладах, тому про певну громаду чи школу краще уточнювати в адміністрації школи чи в інших представництвах.

Кропивницький

У 33 школах канікули триватимуть з 25 грудня по 22 січня. Детальний графік по деяких навчальних закладах:

"Фортечна гімназія" - із 25 грудня по 9 січня

гімназія "Інтелект" - із 1 по 23 січня

"Класична гімназія" - із 29 грудня по 21 січня

гімназія "Сучасник" - із 29 грудня по 14 січня

ліцей "Науковий": корпус на вулиці Шевченка, 1 - із 23 грудня по 21 січня, корпус на вулиці Юрія Коваленка, 9а - із 23 грудня по 14 січня

Вінниця

Зимові канікули в комунальних закладах загальної освіти Вінницької громади розпочинаються 23 грудня і триватимуть до 8 січня 2024 року.

Графік зимових канікул у містах України 2023-2024 (фото: Getty Images)

Чернівці

Більшість ліцеїв і гімназій підуть на зимові канікули із 23 та 25 грудня. Частина закладів завершить навчання 30 грудня.

Відпочиватимуть діти до 7 чи 8 січня та відповідно 14 січня. Такі самі терміни зимових канікул і у приватних закладах.

Однак дітей і батьків попереджають, що педагогічна рада може змінювати терміни канікул. Тоді навчання перенесуть на червень, щоб зберегти тривалість II семестру.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську зимові канікули почнуться 25 грудня 2023, а завершаться 26 січня 2024. Оскільки канікули в школах розраховані на місяць, тоді, ймовірно, весняних канікул не буде.

Ужгород

Ужгородський ліцей "Лідер" повідомляє, що їхні школярі відпочиватимуть з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року.

Тернопіль

Школярі в Тернополі та області вже пішли на канікули з 13 грудня 2023 року. Закінчаться вони 7 січня 2024. Таким чином навчання в Тернополі розпочнеться 8 січня 2024 року.

Хмельницький

У більшості шкіл Хмельницької громади зимові канікули розпочнуться з 25 грудня. У двох школах відпочинок стартував уже з 18 грудня і триватиме на тиждень довше.

Один заклад, який працював за шестиденним робочим тижнем, пішов на канікули з 10 грудня.

Львів

Школи Львова самостійно визначають дату та кількість днів шкільних канікул взимку. У більшості шкіл Львова канікули розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 14 січня

Луцьк

У Луцьку зимові канікули в школах розпочнуться до 25 грудня і триватимуть два тижні.

Рівне

У Рівному в школах зимові канікули розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 7 січня включно.

Житомир

Зимові канікули цьогоріч розпочнуться 23 грудня і триватимуть до 14 січня. 15 січня 2024 року діти повертаються до навчального процесу.

Нам не вдалося дізнатися стосовно дат зимових канікул в Одеській та Миколаївській областях.