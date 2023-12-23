Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в разных областях

В Украине уже начинаются зимние праздники и каникулы в школах. В каждом городе дети будут отдыхать в разное время.
РБК-Украина (проект Styler) собрала информацию, когда начинаются зимние школьные каникулы в разных городах Украины.
При подготовке материала использовались источники: сайт КГГА, Харьковская ОГА, Управление образования Херсонского городского совета, публикации "Суспільного", Департамент образования Винницкого городского совета, Управление образования Черновицкого городского совета, Ужгородский лицей "Лидер", сайт Tvoemisto.tv, сайт "ВолыньUA", Департамент образования Житомира.
В столице школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Кроме того, для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.
В школах Чернигова 25 декабря станет последним учебным днем для школьников. Каникулы продлятся до 9 января 2024 года.
Школьники Сумской области будут отдыхать с 29 декабря по 21 января.
Зимний отдых школьников в Харькове продлится две недели, однако начнется по-разному в громадах.
23 декабря каникулы стартуют в Коломакской, Барвенковской, Боровской, Изюмской, Оскильской, Савинской, Красноградской, Зачепиловской, Кегичевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Южной, Песочинской, Ольховской, Нововодолажской, Цифровой, Нововодолажской, Липецкой громадах.
25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской громадах.
27 декабря зимние школьные начнутся в Лозовской городской территориальной общине.
С 29 декабря на отдых пойдут школьники Натальинской, Близнюковской, Беляевской, Слободской, Мерефянской, части Дергачевской и Липецкой громад.
А 30 декабря каникулы начнутся в таких общинах: Харьковская, Богодуховская, Балаклейская, Донецкая, Куньевская, Сахновщинская, Старовировская, Дворичанская, Шевченковская, Кондрашовская, Алексеевская, Безлюдовская, Солоницевская, Новопокровская, Чкаловская, Малиновская, Малиновская, Печенежской, Великобурлукской, Змиевской, Ольхуватской и Дергачевской.
График зимних каникул в городах Украины 2023-2024 (фото: Getty Images)
В основном запорожские школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 7 января 2024. В то же время учебные заведения могут самостоятельно составлять графики каникул.
В отдельных школах каникулы могут начаться 30 декабря и продлятся до 14 января включительно.
Каждая школа самостоятельно формирует график каникул. В Херсонской ОГА определили ориентировочные даты отдыха школьников:
Зимние каникулы будут длиться две недели, если школьники отдыхали неделю осенью и будут отдыхать весной 2024 года.
Для школьников Днепра зимние каникулы начнутся 23 декабря, а продлятся до 7 января 2024 года.
В период школьного отдыха библиотеки, музеи, театры и дома культуры города подготовили несколько мероприятий для детей и родителей.
Каждая громада Полтавской области самостоятельно определяет начало и продолжительность каникул в школах.
В Лубенской громаде зимние каникулы продлятся 17 дней - с 29 декабря по 14 января.
В Кременчугском громаде дети будут отдыхать с 25 декабря по 7 января. В Миргородской громаде - с 30 декабря до 14 января, Полтавской - с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года включительно.
Для школьников Черкасс зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 и закончатся 7 января 2024 года.
Однако график может отличаться в учебных заведениях, поэтому об определенной громаде или школе лучше уточнять в администрации школы или других представительствах.
В 33 школах каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января. Подробный график по некоторым учебным заведениям:
Зимние каникулы в коммунальных заведениях общего образования Винницкой громады начинаются 23 декабря и продлятся до 8 января 2024 года.
График зимних каникул в городах Украины 2023-2024 (фото: Getty Images)
Большинство лицеев и гимназий пойдут на зимние каникулы с 23 и 25 декабря. Часть заведений завершит обучение 30 декабря.
Будут отдыхать дети до 7 или 8 января и соответственно 14 января. Такие же сроки зимних каникул и в частных заведениях.
Однако детей и родителей предупреждают, что педагогический совет может менять сроки каникул. Тогда обучение перенесут на июнь, чтобы сохранить продолжительность II семестра.
В Ивано-Франковске зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года, а завершатся 26 января 2024 года. Поскольку каникулы в школах рассчитаны на месяц, тогда, вероятно, весенних каникул не будет.
Ужгородский лицей "Лидер" сообщает, что их школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 года.
Школьники в Тернополе и области уже ушли на каникулы с 13 декабря 2023 года. Закончатся они 7 января 2024 года. Таким образом обучение в Тернополе начнется 8 января 2024 года.
В большинстве школ Хмельницкой громады зимние каникулы начнутся с 25 декабря. В двух школах отдых стартовал уже с 18 декабря и продлится в неделю дольше.
Одно заведение, работавшее за шестидневной рабочей неделей, ушло на каникулы с 10 декабря.
Школы Львова самостоятельно определяют дату и количество дней школьных каникул зимой. В большинстве школ Львова каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 14 января
В Луцке зимние каникулы в школах начнутся до 25 декабря и продлятся две недели.
В Ровно в школах зимние каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 7 января включительно.
Зимние каникулы начнутся 23 декабря и продлятся до 14 января. 15 января 2024 года дети возвращаются в учебный процесс.
Нам не удалось узнать касаемо дат зимних каникул в Одесской и Николаевской областях.
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