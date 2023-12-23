Зимові канікули в Україні: скільки відпочиватимуть школярі у різних областях

В Україні вже розпочинаються зимові свята та канікули в школах. У кожному місті діти відпочиватимуть в різний час.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт КМДА, Харківська ОДА, Управління освіти Херсонської міської ради, публікації "Суспільного", Департамент освіти Вінницької міської ради, Управління освіти Чернівецької міської ради, Ужгородський ліцей "Лідер", сайт Tvoemisto.tv, сайт "ВолиньUA", Департамент освіти Житомира.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало інформацію, коли розпочинаються зимові шкільні канікули в різних містах України.

Коли в Україні зимові канікули 2023-2024

Київ

У столиці школярі відпочиватимуть з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024 року. Крім того, для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

Чернігів

У школах Чернігова 25 грудня буде останнім навчальним днем для школярів. Канікули триватимуть до 9 січня 2024 року.

Суми

Школярі Сумщини відпочиватимуть з 29 грудня до 21 січня.

Харків

Зимовий відпочинок школярів у Харкові триватиме два тижні, проте розпочнеться по-різному в громадах.

23 грудня канікули стартують у Коломацькій, Барвінківській, Борівській, Ізюмскій, Оскільській, Савинській, Красноградській, Зачепилівській, Кегичівській, Куп'янській, Курилівській, Петропавлівській, Південній, Пісочинській, Вільхівській, Нововодолазькій, Циркунівській, Чугуївській, а також частинах Великобурлуцької, Малоданилівської, Липецької громадах.

25 грудня канікули розпочнуться у Валківській, Золочівській, Первомайській, Височанській, Роганській та частинах Вільхуватської, Дергачівської, Печенізької та Зміївської громадах.

27 грудня зимові шкільні розпочнуться в Лозівській міській територіальній громаді.

З 29 грудня на відпочинок підуть школярі Наталинської, Близнюківської, Біляївської, Слобожанської, Мереф'янської, частини Дергачівської та Липецької громад.

А 30 грудня канікули розпочнуться в таких громадах: Харківська, Богодухівська, Балаклійська, Донецька, Куньєвська, Сахновщинська, Старовірівська, Дворічанська, Шевченківська, Кіндрашівська, Олексіївська, Безлюдівська, Солоницівська, Новопокровська, Чкаловська, Малинівська, Вовчанська, а також частина Малоданилівської, Липецької, Печенізької, Великобурлуцької, Зміївської, Вільхуватської та Дергачівської.

Графік зимових канікул у містах України 2023-2024 (фото: Getty Images)

Запоріжжя

Здебільшого запорізькі школярі відпочиватимуть із 23 грудня 2023 до 7 січня 2024. Водночас навчальні заклади можуть самостійно складати графіки канікул.

В окремих школах канікули можуть початися 30 грудня і триватимуть до 14 січня включно.

Херсон

Кожна школа самостійно формує графік канікул. У Херсонській ОДА визначили орієнтовні дати відпочинку школярів:

23 грудня 2023 - 7 січня 2024

30 грудня 2023 - 14 січня 2024

Зимові канікули триватимуть два тижні, якщо школярі відпочивали тиждень восени та відпочиватимуть навесні 2024.

Дніпро

Для школярів Дніпра зимові канікули розпочнуться 23 грудня, а триватимуть до 7 січня 2024 року.

На період шкільного відпочинку бібліотеки, музеї, театри та будинки культури міста підготували кілька заходів для дітей і батьків.

Полтава

Кожна громада Полтавської області самостійно визначає початок і тривалість канікул у школах.

У Лубенській громаді зимові канікули триватимуть 17 днів - з 29 грудня до 14 січня.

У Кременчуцькій громаді діти відпочиватимуть з 25 грудня до 7 січня. У Миргородській громаді - з 30 грудня до 14 січня, Полтавській - з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024 включно.

Черкаси

Для школярів Черкас зимові канікули розпочнуться 23 грудня 2023 року та закінчаться 7 січня 2024 року.

Проте графік може відрізнятися у навчальних закладах, тому про певну громаду чи школу краще уточнювати в адміністрації школи чи в інших представництвах.

Кропивницький

У 33 школах канікули триватимуть з 25 грудня по 22 січня. Детальний графік по деяких навчальних закладах:

"Фортечна гімназія" - із 25 грудня по 9 січня

гімназія "Інтелект" - із 1 по 23 січня

"Класична гімназія" - із 29 грудня по 21 січня

гімназія "Сучасник" - із 29 грудня по 14 січня

ліцей "Науковий": корпус на вулиці Шевченка, 1 - із 23 грудня по 21 січня, корпус на вулиці Юрія Коваленка, 9а - із 23 грудня по 14 січня

Вінниця

Зимові канікули в комунальних закладах загальної освіти Вінницької громади розпочинаються 23 грудня і триватимуть до 8 січня 2024 року.

Графік зимових канікул у містах України 2023-2024 (фото: Getty Images)

Чернівці

Більшість ліцеїв і гімназій підуть на зимові канікули із 23 та 25 грудня. Частина закладів завершить навчання 30 грудня.

Відпочиватимуть діти до 7 чи 8 січня та відповідно 14 січня. Такі самі терміни зимових канікул і у приватних закладах.

Однак дітей і батьків попереджають, що педагогічна рада може змінювати терміни канікул. Тоді навчання перенесуть на червень, щоб зберегти тривалість II семестру.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську зимові канікули почнуться 25 грудня 2023, а завершаться 26 січня 2024. Оскільки канікули в школах розраховані на місяць, тоді, ймовірно, весняних канікул не буде.

Ужгород

Ужгородський ліцей "Лідер" повідомляє, що їхні школярі відпочиватимуть з 23 грудня 2023 року по 21 січня 2024 року.

Тернопіль

Школярі в Тернополі та області вже пішли на канікули з 13 грудня 2023 року. Закінчаться вони 7 січня 2024. Таким чином навчання в Тернополі розпочнеться 8 січня 2024 року.

Хмельницький

У більшості шкіл Хмельницької громади зимові канікули розпочнуться з 25 грудня. У двох школах відпочинок стартував уже з 18 грудня і триватиме на тиждень довше.

Один заклад, який працював за шестиденним робочим тижнем, пішов на канікули з 10 грудня.

Львів

Школи Львова самостійно визначають дату та кількість днів шкільних канікул взимку. У більшості шкіл Львова канікули розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 14 січня

Луцьк

У Луцьку зимові канікули в школах розпочнуться до 25 грудня і триватимуть два тижні.

Рівне

У Рівному в школах зимові канікули розпочнуться 25 грудня і триватимуть до 7 січня включно.

Житомир

Зимові канікули цьогоріч розпочнуться 23 грудня і триватимуть до 14 січня. 15 січня 2024 року діти повертаються до навчального процесу.

Нам не вдалося дізнатися стосовно дат зимових канікул в Одеській та Миколаївській областях.