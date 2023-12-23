Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в разных областях

В Украине уже начинаются зимние праздники и каникулы в школах. В каждом городе дети будут отдыхать в разное время.

РБК-Украина (проект Styler) собрала информацию, когда начинаются зимние школьные каникулы в разных городах Украины.

Когда в Украине зимние каникулы 2023-2024

Киев

В столице школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Кроме того, для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Чернигов

В школах Чернигова 25 декабря станет последним учебным днем для школьников. Каникулы продлятся до 9 января 2024 года.

Сумы

Школьники Сумской области будут отдыхать с 29 декабря по 21 января.

Харьков

Зимний отдых школьников в Харькове продлится две недели, однако начнется по-разному в громадах.

23 декабря каникулы стартуют в Коломакской, Барвенковской, Боровской, Изюмской, Оскильской, Савинской, Красноградской, Зачепиловской, Кегичевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Южной, Песочинской, Ольховской, Нововодолажской, Цифровой, Нововодолажской, Липецкой громадах.

25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской громадах.

27 декабря зимние школьные начнутся в Лозовской городской территориальной общине.

С 29 декабря на отдых пойдут школьники Натальинской, Близнюковской, Беляевской, Слободской, Мерефянской, части Дергачевской и Липецкой громад.

А 30 декабря каникулы начнутся в таких общинах: Харьковская, Богодуховская, Балаклейская, Донецкая, Куньевская, Сахновщинская, Старовировская, Дворичанская, Шевченковская, Кондрашовская, Алексеевская, Безлюдовская, Солоницевская, Новопокровская, Чкаловская, Малиновская, Малиновская, Печенежской, Великобурлукской, Змиевской, Ольхуватской и Дергачевской.

График зимних каникул в городах Украины 2023-2024 (фото: Getty Images)

Запорожье

В основном запорожские школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 7 января 2024. В то же время учебные заведения могут самостоятельно составлять графики каникул.

В отдельных школах каникулы могут начаться 30 декабря и продлятся до 14 января включительно.

Херсон

Каждая школа самостоятельно формирует график каникул. В Херсонской ОГА определили ориентировочные даты отдыха школьников:

23 декабря 2023 года - 7 января 2024 года

30 декабря 2023 года - 14 января 2024 года

Зимние каникулы будут длиться две недели, если школьники отдыхали неделю осенью и будут отдыхать весной 2024 года.

Днепр

Для школьников Днепра зимние каникулы начнутся 23 декабря, а продлятся до 7 января 2024 года.

В период школьного отдыха библиотеки, музеи, театры и дома культуры города подготовили несколько мероприятий для детей и родителей.

Полтава

Каждая громада Полтавской области самостоятельно определяет начало и продолжительность каникул в школах.

В Лубенской громаде зимние каникулы продлятся 17 дней - с 29 декабря по 14 января.

В Кременчугском громаде дети будут отдыхать с 25 декабря по 7 января. В Миргородской громаде - с 30 декабря до 14 января, Полтавской - с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года включительно.

Черкассы

Для школьников Черкасс зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 и закончатся 7 января 2024 года.

Однако график может отличаться в учебных заведениях, поэтому об определенной громаде или школе лучше уточнять в администрации школы или других представительствах.

Кропивницкий

В 33 школах каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января. Подробный график по некоторым учебным заведениям:

"Фортечная гимназия" - с 25 декабря по 9 января

гимназия "Интеллект" - с 1 по 23 января

"Классическая гимназия" - с 29 декабря по 21 января

гимназия "Современник" - с 29 декабря по 14 января

лицей "Научный": корпус на улице Шевченко, 1 - с 23 декабря по 21 января, корпус на улице Юрия Коваленко, 9а - с 23 декабря по 14 января

Винница

Зимние каникулы в коммунальных заведениях общего образования Винницкой громады начинаются 23 декабря и продлятся до 8 января 2024 года.

График зимних каникул в городах Украины 2023-2024 (фото: Getty Images)

Черновцы

Большинство лицеев и гимназий пойдут на зимние каникулы с 23 и 25 декабря. Часть заведений завершит обучение 30 декабря.

Будут отдыхать дети до 7 или 8 января и соответственно 14 января. Такие же сроки зимних каникул и в частных заведениях.

Однако детей и родителей предупреждают, что педагогический совет может менять сроки каникул. Тогда обучение перенесут на июнь, чтобы сохранить продолжительность II семестра.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года, а завершатся 26 января 2024 года. Поскольку каникулы в школах рассчитаны на месяц, тогда, вероятно, весенних каникул не будет.

Ужгород

Ужгородский лицей "Лидер" сообщает, что их школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 года.

Тернополь

Школьники в Тернополе и области уже ушли на каникулы с 13 декабря 2023 года. Закончатся они 7 января 2024 года. Таким образом обучение в Тернополе начнется 8 января 2024 года.

Хмельницкий

В большинстве школ Хмельницкой громады зимние каникулы начнутся с 25 декабря. В двух школах отдых стартовал уже с 18 декабря и продлится в неделю дольше.

Одно заведение, работавшее за шестидневной рабочей неделей, ушло на каникулы с 10 декабря.

Львов

Школы Львова самостоятельно определяют дату и количество дней школьных каникул зимой. В большинстве школ Львова каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 14 января

Луцк

В Луцке зимние каникулы в школах начнутся до 25 декабря и продлятся две недели.

Ровно

В Ровно в школах зимние каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 7 января включительно.

Житомир

Зимние каникулы начнутся 23 декабря и продлятся до 14 января. 15 января 2024 года дети возвращаются в учебный процесс.

Нам не удалось узнать касаемо дат зимних каникул в Одесской и Николаевской областях.