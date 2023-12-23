Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в разных областях
В Украине уже начинаются зимние праздники и каникулы в школах. В каждом городе дети будут отдыхать в разное время.
РБК-Украина (проект Styler) собрала информацию, когда начинаются зимние школьные каникулы в разных городах Украины.
При подготовке материала использовались источники: сайт КГГА, Харьковская ОГА, Управление образования Херсонского городского совета, публикации "Суспільного", Департамент образования Винницкого городского совета, Управление образования Черновицкого городского совета, Ужгородский лицей "Лидер", сайт Tvoemisto.tv, сайт "ВолыньUA", Департамент образования Житомира.
Когда в Украине зимние каникулы 2023-2024
Киев
В столице школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Кроме того, для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.
Чернигов
В школах Чернигова 25 декабря станет последним учебным днем для школьников. Каникулы продлятся до 9 января 2024 года.
Сумы
Школьники Сумской области будут отдыхать с 29 декабря по 21 января.
Харьков
Зимний отдых школьников в Харькове продлится две недели, однако начнется по-разному в громадах.
23 декабря каникулы стартуют в Коломакской, Барвенковской, Боровской, Изюмской, Оскильской, Савинской, Красноградской, Зачепиловской, Кегичевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Южной, Песочинской, Ольховской, Нововодолажской, Цифровой, Нововодолажской, Липецкой громадах.
25 декабря каникулы начнутся в Валковской, Золочевской, Первомайской, Высочанской, Роганской и частях Ольхватской, Дергачевской, Печенежской и Змиевской громадах.
27 декабря зимние школьные начнутся в Лозовской городской территориальной общине.
С 29 декабря на отдых пойдут школьники Натальинской, Близнюковской, Беляевской, Слободской, Мерефянской, части Дергачевской и Липецкой громад.
А 30 декабря каникулы начнутся в таких общинах: Харьковская, Богодуховская, Балаклейская, Донецкая, Куньевская, Сахновщинская, Старовировская, Дворичанская, Шевченковская, Кондрашовская, Алексеевская, Безлюдовская, Солоницевская, Новопокровская, Чкаловская, Малиновская, Малиновская, Печенежской, Великобурлукской, Змиевской, Ольхуватской и Дергачевской.
График зимних каникул в городах Украины 2023-2024 (фото: Getty Images)
Запорожье
В основном запорожские школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 7 января 2024. В то же время учебные заведения могут самостоятельно составлять графики каникул.
В отдельных школах каникулы могут начаться 30 декабря и продлятся до 14 января включительно.
Херсон
Каждая школа самостоятельно формирует график каникул. В Херсонской ОГА определили ориентировочные даты отдыха школьников:
- 23 декабря 2023 года - 7 января 2024 года
- 30 декабря 2023 года - 14 января 2024 года
Зимние каникулы будут длиться две недели, если школьники отдыхали неделю осенью и будут отдыхать весной 2024 года.
Днепр
Для школьников Днепра зимние каникулы начнутся 23 декабря, а продлятся до 7 января 2024 года.
В период школьного отдыха библиотеки, музеи, театры и дома культуры города подготовили несколько мероприятий для детей и родителей.
Полтава
Каждая громада Полтавской области самостоятельно определяет начало и продолжительность каникул в школах.
В Лубенской громаде зимние каникулы продлятся 17 дней - с 29 декабря по 14 января.
В Кременчугском громаде дети будут отдыхать с 25 декабря по 7 января. В Миргородской громаде - с 30 декабря до 14 января, Полтавской - с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года включительно.
Черкассы
Для школьников Черкасс зимние каникулы начнутся 23 декабря 2023 и закончатся 7 января 2024 года.
Однако график может отличаться в учебных заведениях, поэтому об определенной громаде или школе лучше уточнять в администрации школы или других представительствах.
Кропивницкий
В 33 школах каникулы продлятся с 25 декабря по 22 января. Подробный график по некоторым учебным заведениям:
- "Фортечная гимназия" - с 25 декабря по 9 января
- гимназия "Интеллект" - с 1 по 23 января
- "Классическая гимназия" - с 29 декабря по 21 января
- гимназия "Современник" - с 29 декабря по 14 января
- лицей "Научный": корпус на улице Шевченко, 1 - с 23 декабря по 21 января, корпус на улице Юрия Коваленко, 9а - с 23 декабря по 14 января
Винница
Зимние каникулы в коммунальных заведениях общего образования Винницкой громады начинаются 23 декабря и продлятся до 8 января 2024 года.
График зимних каникул в городах Украины 2023-2024 (фото: Getty Images)
Черновцы
Большинство лицеев и гимназий пойдут на зимние каникулы с 23 и 25 декабря. Часть заведений завершит обучение 30 декабря.
Будут отдыхать дети до 7 или 8 января и соответственно 14 января. Такие же сроки зимних каникул и в частных заведениях.
Однако детей и родителей предупреждают, что педагогический совет может менять сроки каникул. Тогда обучение перенесут на июнь, чтобы сохранить продолжительность II семестра.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске зимние каникулы начнутся 25 декабря 2023 года, а завершатся 26 января 2024 года. Поскольку каникулы в школах рассчитаны на месяц, тогда, вероятно, весенних каникул не будет.
Ужгород
Ужгородский лицей "Лидер" сообщает, что их школьники будут отдыхать с 23 декабря 2023 по 21 января 2024 года.
Тернополь
Школьники в Тернополе и области уже ушли на каникулы с 13 декабря 2023 года. Закончатся они 7 января 2024 года. Таким образом обучение в Тернополе начнется 8 января 2024 года.
Хмельницкий
В большинстве школ Хмельницкой громады зимние каникулы начнутся с 25 декабря. В двух школах отдых стартовал уже с 18 декабря и продлится в неделю дольше.
Одно заведение, работавшее за шестидневной рабочей неделей, ушло на каникулы с 10 декабря.
Львов
Школы Львова самостоятельно определяют дату и количество дней школьных каникул зимой. В большинстве школ Львова каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 14 января
Луцк
В Луцке зимние каникулы в школах начнутся до 25 декабря и продлятся две недели.
Ровно
В Ровно в школах зимние каникулы начнутся 25 декабря и продлятся до 7 января включительно.
Житомир
Зимние каникулы начнутся 23 декабря и продлятся до 14 января. 15 января 2024 года дети возвращаются в учебный процесс.
Нам не удалось узнать касаемо дат зимних каникул в Одесской и Николаевской областях.
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