Зимові канікули в Україні: коли школярі повернуться до навчання у різних областях

Київ та область

У більшості шкіл столиці канікули закінчаться 27 січня. Деякі вчителі на цей час взяли відпустку, а школи опалюють у мінімальному режимі – для підтримки системи.

В області частина шкіл об'єднали осінні та зимові канікули, тож діти відпочиватимуть від трьох до чотирьох тижнів. Частина шкіл відновить навчальний процес із 23 січня.

Львів та область

У Львові, як і в інших областях України, кожна школа самостійно визначає дату та кількість днів, коли школярі відпочиватимуть.

Частина шкіл поновила уроки вже з 12 січня. Ще частина шкіл розпочне навчання з 16 січня, решта планує повернути дітей до класів з 23 січня.

Харків

Зимові канікули у Харкові та області розпочалися 26 грудня, і вже 9 січня діти повернулися за парти.

У 7 громадах Харківської області канікули закінчуються 15 січня та у понеділок, 16 січня, діти повернуться до навчання. Це стосується Солонцівської, Малинівської, Південної, Сахновщинської, Старовірівської, Борівської, Барвінківської громад.

Житомир

Канікули у Житомирі розпочалися 25 грудня і вже 16 січня школярі знову повернуться до навчання. З другого семестру діти можуть змінити форму навчання – для цього батькам потрібно звернутися до адміністрації школи.

Івано-Франківськ

У гімназіях та ліцеях Івано-Франківська канікули будуть найдовшими – з 25 грудня до 27 лютого. За словами керівника департаменту освіти міської ради Вікторії Дротянко, таке рішення ухвалено з метою економії світла та тепла.

Крім того, саме в цей період діти у разі небезпеки ризикують мерзнути в укриттях.

Рівне

У цій області об'єднали осінні та зимові канікули, і діти відпочиватимуть до 23 січня. Таке рішення ухвалили через погодні умови.

Волинська область

Більшість шкіл розпочне свою роботу з 16 січня. Проте термін закінчення канікул в окремих навчальних закладах залежить від безпеки в регіоні та чи мали діти осінні канікули.

Тернопільська область

Більшість директорів шкіл вирішили змістити осінні канікули та відправити дітей відпочивати до 16 січня.

Запорізька та Миколаївська області

Більшість шкіл повернулися до навчання з 9 січня 2023 року. Є окремі школи, які пішли на відпочинок з 29-30 грудня – вони повернуться до навчання з 16 січня.

Одеса

У департаменті науки та освіти рішення про продовження канікул не ухвалювали, тому більшість шкіл повернулися до навчання з 9 чи 12 січня.

Суми та Полтава

Зимові канікули в Сумах тривали з 25 грудня до 15 січня, до навчання діти повернуться з 16 січня. Терміни канікул школи можуть змінювати залежно від ситуації з безпекою у регіоні.

У Полтаві та області більшість шкіл повернулися до навчання дітей із 9 січня. Частина шкіл вирішила продовжити канікули до 16 січня.

Вінниця та Хмельницький

У Вінниці діти відпочивали з 25 грудня та вже 9 січня знову повернулися до навчання. Школи отримали право самостійно складати графіки канікул.

У Хмельницькому змінювати графік також не планували, але зазначили, що дати поновлення навчання можуть зміститися – їх продовжать, а весняні скоротять.

Школи з 6-денкою матимуть більш тривалі канікули. У двох громадах діти вирушили на відпочинок із 1 грудня, і другий семестр розпочався з 9 січня.

Херсон

Канікули у Херсоні були заплановані з 25 грудня до 9 січня. Частина навчальних закладів змістила дати та відправила дітей відпочивати з 27-29 грудня до 16 січня. Лише в одній школі діти повернуться до навчання 23 січня.

Ужгород та Чернівці

У Чернівцях понад 300 шкіл повернулися до навчання дітей із 9 січня. Понад 120 шкіл поєднали осінні канікули із зимовими, і діти розпочнуть навчання з 23 січня. У 85 школах – з 16 січня.

У зв'язку зі складною ситуацією в країні мер Чернівців рекомендував школам встановити графік канікул з кінця грудня до середини лютого – на розсуд керівництва шкіл.

В Ужгороді діти відпочиватимуть до 23 січня. У Мукачеві - до 15 лютого.