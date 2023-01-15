Зимові канікули в Україні: коли школярі повернуться до навчання у різних областях

Цьогорічні зимові канікули в українських школярів вийшли тривалі. Замість звичайних двох тижнів діти у деяких школах відпочиватимуть до кінця січня. Ще частина – повернеться до навчання з 16 січня чи з 23 січня.
Коли школярі повернуться до школи після канікул у різних областях – читайте у матеріалі Styler.
У більшості шкіл столиці канікули закінчаться 27 січня. Деякі вчителі на цей час взяли відпустку, а школи опалюють у мінімальному режимі – для підтримки системи.
В області частина шкіл об'єднали осінні та зимові канікули, тож діти відпочиватимуть від трьох до чотирьох тижнів. Частина шкіл відновить навчальний процес із 23 січня.
У Львові, як і в інших областях України, кожна школа самостійно визначає дату та кількість днів, коли школярі відпочиватимуть.
Частина шкіл поновила уроки вже з 12 січня. Ще частина шкіл розпочне навчання з 16 січня, решта планує повернути дітей до класів з 23 січня.
Зимові канікули у Харкові та області розпочалися 26 грудня, і вже 9 січня діти повернулися за парти.
У 7 громадах Харківської області канікули закінчуються 15 січня та у понеділок, 16 січня, діти повернуться до навчання. Це стосується Солонцівської, Малинівської, Південної, Сахновщинської, Старовірівської, Борівської, Барвінківської громад.
Канікули у Житомирі розпочалися 25 грудня і вже 16 січня школярі знову повернуться до навчання. З другого семестру діти можуть змінити форму навчання – для цього батькам потрібно звернутися до адміністрації школи.
У гімназіях та ліцеях Івано-Франківська канікули будуть найдовшими – з 25 грудня до 27 лютого. За словами керівника департаменту освіти міської ради Вікторії Дротянко, таке рішення ухвалено з метою економії світла та тепла.
Крім того, саме в цей період діти у разі небезпеки ризикують мерзнути в укриттях.
У цій області об'єднали осінні та зимові канікули, і діти відпочиватимуть до 23 січня. Таке рішення ухвалили через погодні умови.
Більшість шкіл розпочне свою роботу з 16 січня. Проте термін закінчення канікул в окремих навчальних закладах залежить від безпеки в регіоні та чи мали діти осінні канікули.
Більшість директорів шкіл вирішили змістити осінні канікули та відправити дітей відпочивати до 16 січня.
Більшість шкіл повернулися до навчання з 9 січня 2023 року. Є окремі школи, які пішли на відпочинок з 29-30 грудня – вони повернуться до навчання з 16 січня.
У департаменті науки та освіти рішення про продовження канікул не ухвалювали, тому більшість шкіл повернулися до навчання з 9 чи 12 січня.
Зимові канікули в Сумах тривали з 25 грудня до 15 січня, до навчання діти повернуться з 16 січня. Терміни канікул школи можуть змінювати залежно від ситуації з безпекою у регіоні.
У Полтаві та області більшість шкіл повернулися до навчання дітей із 9 січня. Частина шкіл вирішила продовжити канікули до 16 січня.
У Вінниці діти відпочивали з 25 грудня та вже 9 січня знову повернулися до навчання. Школи отримали право самостійно складати графіки канікул.
У Хмельницькому змінювати графік також не планували, але зазначили, що дати поновлення навчання можуть зміститися – їх продовжать, а весняні скоротять.
Школи з 6-денкою матимуть більш тривалі канікули. У двох громадах діти вирушили на відпочинок із 1 грудня, і другий семестр розпочався з 9 січня.
Канікули у Херсоні були заплановані з 25 грудня до 9 січня. Частина навчальних закладів змістила дати та відправила дітей відпочивати з 27-29 грудня до 16 січня. Лише в одній школі діти повернуться до навчання 23 січня.
У Чернівцях понад 300 шкіл повернулися до навчання дітей із 9 січня. Понад 120 шкіл поєднали осінні канікули із зимовими, і діти розпочнуть навчання з 23 січня. У 85 школах – з 16 січня.
У зв'язку зі складною ситуацією в країні мер Чернівців рекомендував школам встановити графік канікул з кінця грудня до середини лютого – на розсуд керівництва шкіл.
В Ужгороді діти відпочиватимуть до 23 січня. У Мукачеві - до 15 лютого.
До речі, раніше ми писали про те, що давати дитині поїсти до школи, щоб вона не хворіла.
А ще розповідали про те, що у Києві почнуть інакше оцінювати успішність школярів через блекаути.