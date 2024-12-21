Зимове Сонцестояння подарує щастя 5 знакам Зодіаку. Астролог відповіла, кому чекати на дива

21 грудня настає зимове Сонцестояння, яке опиниться в знаку Козорога. І ця важлива астрологічна подія вплине на багатьох. До того ж є особливий ритуал, який допоможе залучити щастя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала знаки Зодіаку, яким казково пощастить на зимове Сонцестояння та що треба знати про цю подію.

Гороскоп на зимове Сонцестояння

"21 грудня 2024 року, у найкоротший день року, об 11:21 за київським часом денне світило заходить до 1 градуса Козорогу, що означає початок астрономічної зими у Північній півкулі. Це - День зимового Сонцестояння. Він безпосередньо пов'язаний з існуванням найдавнішої календарної астрології, яка допомагала визначати періоди проходження Сонця через певні градуси знаків Зодіаку", - розповіла астролог.

У прадавні часи було визначено головні дати, які так чи інакше обігруються абсолютно в усіх великих духовних традиціях світу. Таких "універсальних" дат та градусів лише вісім.

"Усі символічні дії, що проводяться у цей час, відображають символізм вічного протистояння Світла та Темряви, Життя та Смерті. Однією з цих дат є зимове Сонцестояння, фізичний сенс якого - мінімум сонячної енергії, але це водночас поворот до Світла", - зазначила Соловйова.

Сонце буде перебувати у десятому знаку Зодіаку до 19 січня 2025 року.

У цей період позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Козоріг

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Уважними з дією Сонця у цей період треба бути:

Ракам

Овнам

Терезам️.

"Найвідчутніше це може вплинути на адміністраторів, організаторів, керівників різних ланок, людей, пов’язаних з будівництвом і архітектурою, великими компаніями та державними установами. У першу чергу зміни можуть торкнутися ситуацій, які стосуються здоров’я, дозвілля з дітьми, різноманітних розважальних та азартних ігор, виступів перед аудиторією, концертів, шоу, вистав, романтичних стосунків, творчості, хобі", - пояснила астролог.

Зимове Сонцестояння 2024 (фото: freepik.com)

Що треба знати про зимове Сонцестояння

"Традиційно зимове Сонцестояння - день радості, веселощів та активних дій. У цей період відзначається одне з восьми головних обрядових свят, заснованих на астрологічному календарі - Йоль, який ще називають одним із шабашів "Колеса року", - розповіла Соловйова.

Фактично, вважає астролог, це перемога Світла над Темрявою, адже після цієї кардинальної точки тривалість денного часу доби поступово збільшується. Цей день вшановували майже всі народи, його називали Днем Непереможного Сонця, днем ​​народження або відродження денного світила.

"У цей період закладається програма на найближчі три місяці - до Дня весіннього Рівнодення. Кожного року у людини, яка не змінювала свого місця проживання, є шанс виправляти ситуації по тих самих сферах її індивідуального радиксу, які щорічно задіяні під час Сонцестояння️. Кожного року вони однакові та є визначними для людини", - зазначила експерт.

"Сонцестояння️ - час відновлення енергії. Дехто рекомендує зараз складати плани на найближчий рік. Однак 15 числа відбувся Повний Місяць (тобто зараз активна енергія спадання), а Марс знаходиться у ретроградному русі. Тому краще сконцентруватися на завершенні старих процесів, переглянути ситуації, що вже склалися, і підбивати підсумків, щоб енергетика минулого не заважала просуванню вперед", - додала вона.

Як залучити щастя на Сонцестояння (фото: freepik.com)

Ритуал на зимове Сонцестояння

За словами астролога, щоб допомогти нашому внутрішньому Сонцю️ оновитися, необхідно залишити весь негатив у минулому, символічно спалюючи його.

"Напишіть на аркуші паперу все, з чим хочете розлучитися назавжди, у тому числі негативні думки та емоції. Кожен пункт завершуйте словами: "Я прощаю і відпускаю все, що сталося", - розповіла Соловйова.

Після того як список буде закінчено, його необхідно спалити в полум'ї свічки. Важливо це зробити в момент переходу Сонця до 1-го градуса Козорогу, тобто, 21 грудня, об 11:21 за київським часом.

"Спостерігаючи за тим, як він згоряє, уявляйте собі, що у вогні зникають усі ваші печалі, хвилювання, страхи та розпач. І не забувайте про головний урок зимового Сонцестояння️: "У найглибшій темряві народжується світло", - резюмувала експерт.