Зимове сонцестояння 2023: що категорично не можна робити в цей день, традиції

Що таке день зимового сонцестояння

Це унікальне астрономічне явище, яке виникає внаслідок максимального нахилу осі Землі стосовно Сонця. У Північній півкулі саме з цього дня починається астрономічна зима, а у Південній у цей час – день літнього сонцестояння.

У такий день Сонце знаходиться у найближчій точці до Землі за весь рік. Зазвичай день зимового сонцестояння припадає на 21 чи 22 грудня.

Наші пращури помітили, що наші пращури в цей день спостерігали за сонцем. Стародавні слов'яни вважали, що з дня зимового сонцестояння починається перемога світла над темрявою, тому що дні починають збільшуватися, а ночі стають коротшими. А Сонце – символ відродження, нового життя. І до речі, за давніх часів відлік нового року починався з дня зимового сонцестояння.

Втілення Сонця та тепла у слов'янській міфології (до християнства) називали Коляда.

Традиції дня зимового сонцестояння

За старих часів люди допомагали Сонцю перемогти темряву і створювали багато джерел світла - розкладали багаття, катали по селах палаючі колеса, прикрашали будинки ялиновими гілочками та випікали короваї у формі сонця.

Ще організовували масові гуляння, співали обрядові пісні, гуляли та веселилися, щоб залучити багатство та добро.

Ще цього дня дівчата збиралися разом і ворожили - на кохання, на нареченого, на майбутнє та на шлюб. Цей день вважається найкращим для будь-яких починань.

Напередодні варто навести лад у будинку та викинути все непотрібне, щоб звільнити місце у своєму житті та у своєму будинку для чогось нового та радісного.

Також можна скласти карту бажань або написати список того, що ви хочете втілити в життя наступного року. Цей день вважається енергетично потужним та допоможе виконати ваші бажання.

Бажано цього дня встати раніше, зустріти світанок, подякувати Сонцю і загадати важливе бажання.

Заборони на день зимового сонцестояння