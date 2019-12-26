Зимняя сказка в Карпатах: в сети появились впечатляющие фотографии

Погода в Украине в последние дни не балует жителей теплом и в большинстве областей прошли дожди и усилился ветер. Однако в горах 25 декабря начал идти снег и уже часть склонов оказалась под белым покрывалом. В сети появились завораживающие снимки украинских Карпат, которые опубликовал на своей странице Василий Фицак.

Он рассказал, что фотографии сделаны на Черногорском хребте, где за последние сутки выпало 15 сантиметров снега.

Фото: facebook.com/Василий Фицак

"На Черногорском хребте в среднем 15 см снега, в переметах 30 и больше. Чем ниже, снега все меньше, так как в долине под Смотричем всего 3-5 см. А в селе нет вообще", - рассказал местный житель.

Фото: facebook.com/Василий Фицак

На фотографиях можно увидеть, что деревья на склонах гор полностью укрыты снегом и не видно даже игл на вечнозеленых елях, пихтах и соснах. Снег полностью покрыл горные вершины, но пока почти не добрался до долин.

Фото: facebook.com/Василий Фицак

Синоптики прогнозируют мокрый снег и снег с дождем в западных областях Украины, а также понижение температуры воздуха до небольших морозов.

Фото: facebook.com/Василий Фицак

Ранее мы сообщали о том, что снегом замело гору Поп Иван. Спасатели предупредили, что видимость в данной местности ограничена до 30 метров. Снег продолжает идти, а температура опустилась ниже -6 градусов.