Зимові канікули у школярів: в яких регіонах дати змінили

Зимові канікули у школярів були заплановані спочатку на період з 25 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року. Однак вимушені карантини й довші осінні канікули внесли свої корективи в цей графік.

В яких регіонах школи змінили графік зимових канікул, розповіли в матеріалі " 24 канал ".

На зміну графіка шкільних зимових канікул впливає багато факторів: високий рівень захворюваності коронавірусом, грипом і вірусними інфекціями, проблеми з опаленням.

Школи мають право переносити дати канікул на свій розсуд.

Київ

У КМДА повідомили, що канікули в столичних школах почнуться за графіком і діти підуть відпочивати з 25 грудня. За парти вони повернуться 10 січня.

Львів

У більшості шкіл канікули почнуться 27 грудня і складуть два тижні – до 10 січня. Є школи, які відправлять дітей на Відпочинок з 31 грудня і до 9 січня.

Кропивницький

Школярі підуть відпочивати з 27-30 грудня. Навчання розпочнеться за графіком - з 10 січня. Більш детальний графік в різних школах міста можна подивитися тут.

Харків

Графік зимових канікул знову поміняли й вирішили не продовжувати навчальний рік до кінця січня. Діти підуть відпочивати вже з 25 грудня. Повернуться за парти - 10 січня.

Рівне

Графік канікул у школах міста вирішили не змінювати, і діти підуть відпочивати за графіком – з 25 грудня по 9 січня.

Хмельницький

Тут школярам доведеться вчитися до 30 грудня. З 25 по 27 - вихідні дні, тому додатковими робочими днями будуть 28, 29 і 30 грудня. Закінчаться канікули 9 січня.

Чернігів

Зимові канікули почнуться за графіком - з 25 грудня і закінчаться 9 січня.

Полтава та Кременчук

У Полтаві діти підуть на канікули з 25 грудня і повернуться за парти 10 січня. А от у Кременчуці школярі підуть відпочивати лише з 31 Грудня. Закінчаться канікули пізніше - 16 січня.

Волинь

Канікули почнуться за графіком - з 25 грудня. Закінчаться-9 січня.

Житомир

Місцева влада рекомендувала провести зимові канікули з 31 грудня по 16 січня. Деякі школи відправлять дітей відпочивати згідно з цими рекомендаціями, а деякі - змістять дати на кілька днів.

Суми

Школярі відпочиватимуть за графіком - з 25 грудня по 9 січня.

Дніпро

Графік зимових канікул для школярів у цьому місті - з 25 грудня по 9 січня.

Кривий Ріг

Школярі відпочиватимуть за графіком, з 25 грудня по 9 січня.