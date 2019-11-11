К зиме готовы: украинцев шокировали "инновации" в Укрзализныце (фото)

Укрзализныця шокировала новшествами в поездах (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця в который раз удивила пассажиров нестандартностью решений

Укрзализныця в очередной раз шокировала пассажиров "инновациями", при помощи которых монополист на рынке железнодорожных перевозок в Украине подготовился к зимнему сезону 2019-2020.

Пользователи сети публикуют в Facebook видео, на которых окна и двери в поездах попросту позадували намертво монтажной пеной.

Так, Ярослав Путилин проехался поездом Мариуполь - Львов и показал фото из вагона.

"Укрзализныця "подготовилась" к зиме. Тупо запенили распашные окна. Поезд "Мариуполь - Львов". Сейчас!" - пишет Ярослав.

Укрзализныця шокировала новшествами в поездах (скрин: facebook.com/Ярослав Путилин)

Еще один пассажир Укрзализныци выложил в соцсети снимок, на котором подобным образом запечатаны входные двери в вагон поезда. Правда, молодой человек не указал, о каком именно поезде идет речь.

Укрзализныця шокировала новшествами в поездах (скрин: facebook.com/mirniy.atom)

Пользователи сети иронично отнеслись к подобным самоделкам от сотрудников Укрзализныци, которые необычным способом решили проблему сквозняков в поездах.

Придется стеклорез с собой брать!

Надо было скотчем заклеить? Или пусть в щели снег задувает?

Пена и скотч наши друзья.

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