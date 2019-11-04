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Пассажиров шокировала находка в поезде Укрзализныци: такого еще не было

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 12:11
Пассажиров шокировала находка в поезде Укрзализныци: такого еще не было
Укрзализныця оскандалилась из-за грибов в вагоне (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця снова попала в громкий скандал

Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за грибов в вагоне поезда Запорожье-Бердянск. "Дары осени" проросли под столиком. Снимок в Facebook показала Татьяна Лагута. Фото моментально распространилось по сети, вызвав массу недоумений.

Грибы внешне похожи на молодые вешенки, но вполне возможно, что они являются ядовитыми.

Кроме грибов все состояние вагона выгдядит ужасающе: монтажная пена, трухлое дерево и покосившаяся ржавая петля, удерживающая столешницу.

"XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск", - подписал снимок Егор Клецов.

Пассажиров шокировала находка в поезде Укрзализныци: такого еще не было

Укрзализныця оскандалилась из-за грибов в вагоне (скрин: facebook.com/egor.sergeevich81)

Грибы в "Укрзализныце": Сделаем их вместе! И сделали. Так что теперь в поезде "Запорожье - Бердянск" всегда высший сервис, полный пансион и онинклюзиф, - пишет Юрий Хохлов.

Пассажиров шокировала находка в поезде Укрзализныци: такого еще не было

Укрзализныця оскандалилась из-за грибов в вагоне (скрин: facebook.com/dadaura)

"Это прекрасно! Когда просыпаешься утром в поезде Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia, а завтрак уже готов..." - пишет ресурс dtp.kiev.ua.

Пассажиров шокировала находка в поезде Укрзализныци: такого еще не было

Укрзализныця оскандалилась из-за грибов в вагоне (скрин: facebook.com/dtp.kiev.u)

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