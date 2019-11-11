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До зими готові: українців шокували "інновації" в Укрзалізниці (фото)

STYLERЖиття    11.11.2019 - 15:16
До зими готові: українців шокували "інновації" в Укрзалізниці (фото)
Укрзалізниця шокувала нововведеннями в поїздах (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця вкотре здивувала пасажирів нестандартністю рішень

Укрзалізниця в черговий раз шокувала пасажирів "інноваціями", за допомогою яких монополіст на ринку залізничних перевезень в Україні підготувався до зимового сезону 2019-2020.

Користувачі мережі публікують у Facebook відео, на яких вікна і двері в поїздах просто позадували намертво монтажною піною.

Так, Ярослав Путілін проїхався поїздом Маріуполь - Львів і показав фото з вагона.

"Укрзалізниця" підготувалася до зими. Тупо запінили відкриті вікна. Потяг "Маріуполь - Львів". Зараз!" - пише Ярослав.

До зими готові: українців шокували &quot;інновації&quot; в Укрзалізниці (фото)

Укрзалізниця шокувала нововведеннями в поїздах (скрін: facebook.com/Ярослав Путілін)

Ще один пасажир Укрзалізниці виклав у соцмережі знімок, на якому подібним чином запечатані вхідні двері у вагон поїзда. Правда, молодий чоловік не вказав, про який саме поїзді йде мова.

До зими готові: українців шокували &quot;інновації&quot; в Укрзалізниці (фото)

Укрзалізниця шокувала нововведеннями в поїздах (скрін: facebook.com/mirniy.atom)

Користувачі мережі іронічно поставилися до таких саморобок від співробітників Укрзалізниці, які незвичайним способом вирішили проблему протягів в поїздах.

  • Доведеться склоріз з собою брати!
  • Треба було скотчем заклеїти? Або нехай в щілини сніг задуває?
  • Піна і скотч наші друзі.

До зими готові: українців шокували &quot;інновації&quot; в Укрзалізниці (фото)

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