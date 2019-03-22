Зима вернулась: синоптики напугали прогнозом

Погода в Украине в субботу, 23 марта, принесет ночные морозы почти по всей территории Ураины. А на Востоке ночью будет сыпать мокрый снег, а днем - снег с дождем, передает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 метров за секунду, местами порывы от 15 до 20 метров за секунду.

Днем будет значительно теплее: в западных областях столбики термометров покажут до +16 градусов.

На Севере Украины ночью будет от -1 до +1 градуса, а днем от +5 до + 7 градусов. Осадки не предвидятся.

В центральных областях ночью от -1 до +2 градусов выше нуля, а днем +4... +8 тепла. В Днепропетровской области местами дожди.

Погода в Украине 23 марта принесет мороз и снег (фото: РБК-Украина)

На Западе без осадков, ночью морозы от 0 до -3 на Прикарпатье, а на Закарпатье ночных морозов не будет - от 0 до +4 выше нуля. Днем температура будет колебаться от +10 до +16 тепла, прохладнее будет на Хмельнитчине - от +9 до +11 градусов.

На Юге ночью от -1 до +4 тепла, а днем от +6 до +10 градусов, осадки в виде дождя пройдут на Запорожье.

В восточных областях ночью мокрый снег, а днем снег с дождем. Ночная температура составит -1... +1 градусов, а дневная - от +3 до +7 выше нуля.

В Крыму ночью и днем дождь. Ночная температура будет колебаться на отметках +2... +4 градуса, а дневная - от +7 до +9 тепла.

В Киеве без осадков, ночью -1... +1, днем от +6 до +8 градусов выше нуля.

Погода в Украине 23 марта принесет мороз и снег (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

23 марта по православной традиции чтят память Святой Василисы (Василины). Известно, что она погибла мученической смертью в возрасте девяти лет.

На Руси святую Василису считали покровительницей талых вод, которые разливаются весной. Молились ей для того, чтобы большая вода не затопила деревню и дом. Говорили, что Василиса наделяет воды способностью помнить и видеть сокровенное, а потому, проникает в дома только к тем, кто провел год во грехе.

Ранее Наталка Диденко рассказала, какую погоду следует ожидать украинцам в конце марта. По словам синоптика, после 25 марта Украину накроет похолодание с ночными морозами до -4 градусов, возможен даже мокрый снег.

Также мы писали о том, какой будет погода в апреле и мае по прогнозу метеоролога Вазиры Мартазиновой. По ее словам, температура воздуха в конце весны превысит норму на 2-3 градуса.