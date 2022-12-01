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Зима принесе шалені зміни цим обраним знакам Зодіаку

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на початок грудня, розповість про шалені зміни, до яких треба бути готовими трьом знакам Зодіаку в перший же тиждень зими.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Овни зможуть здобути щастя і змінити своє життя на краще. Для цього варто визначитися зі своїми цілями та завданнями. Варто прислухатися до порад людей із близького оточення та не відмовлятися від нових знайомств. Ймовірно, у вашому житті з'явиться новий друг чи наставник.

Рак

Настав час відпустити минуле і пробачити всім, хто заподіяв вам лихо. Краще почати думати про майбутнє, будувати плани та ставити цілі. Завдяки оптимізму ви зможете згорнути гори та подолати перешкоди, які раніше вам заважали. Слухайте свій внутрішній голос.

Скорпіон

Найближчими днями Скорпіонам варто згадати, що вони можуть самостійно змінити своє життя. Цей тиждень - чудовий період, щоб впустити у своє життя щось нове.Досягти успіху та виконання багатьох бажань допоможе повне позбавлення від ілюзій.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку збагатить Чорний Кролик.

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