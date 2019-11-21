Зима уже на пороге: в каких областях сильнее всего похолодает

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, ожидается ветреная, пасмурная и холодная в большинстве областей Украины. Ночная температура воздуха в некоторых регионах опустится до -10 -12 градусов.

Погода на востоке страны ожидается солнечная, местами облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от -9 градусов в Харьковской области до -12 градусов в Луганской и Донецкой областях. Днем также будет холодно, от 0 до -2 градусов. Ожидается сильный ветер, до 12 м/с.

В южных областях также ожидается резкое понижение температуры воздуха и сильный штормовой ветер, без осадков. Ночью в регионе от -1 -3 градусов в Одессе до -5 -7 градусов в Николаеве. Днем ожидается от -1 до +3 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, днем облачно. Ночью 0 -2 градуса, днем прогреется до +2 +4 градуса. Порывистый ветер до 12 м/с.

На севере страны облачная погода с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха опустится до -6 -8 градусов, днем столбики термометров покажут 0 -2 градуса.

В западных областях ожидается пасмурная погода, местами возможны небольшие прояснения. Ветер юго-восточный, до 12 м/с. Ночью в регионе от 0 до -4 градусов, в Ужгороде +4 +6 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 градусов, на Закарпатье до +8 +10 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, погода будет пасмурная, местами с прояснениями. Ожидается сильный ветер. Ночью -6 -8 градусов, днем холодно, от 0 до -2 градусов.

В Киеве 22 ноября пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -6 -8 градусов, днем в столице ожидается небольшой мороз, -1 -3 градуса.

Погода в Украине 22 ноября

Синоптики предупреждают, что такая холодная погода продержится до конца текущей недели и на выходных ожидается дождь, а также мокрый снег. С понедельника, 25 ноября, температура воздуха поднимется практически во всех регионах до +5 +7 градусов.