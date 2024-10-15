Зима близько. Ось, що обов'язково зробити в оселі перед похолоданням

Перевірити батареї та інші системи опалювання

Завжди краще дізнатися про будь-які проблеми заздалегідь, ніж потім, коли настануть холоди, виявляти проблеми з технічним обслуговуванням взимку у своїй квартирі.

Вкрай важливо перевірити труби батарей та газових котлів на герметичність та відсутність пошкоджень. Не зайвим буде перевірити та почистити електричні обігрівачі, щоб переконатися в справності.

Перевірити вентиляцію

Щоб підготувати оселю до зими, перевірте системи опалення та кондиціонування - щоб переконатися, що вони працюють ефективно.

Адже після використання кондиціонера протягом всього літа, в ньому накопичується пил. Тому у разі необхідності замініть фільтри.

Почистити комин та димар

Якщо у вашому будинку є дров'яні каміни, зверніться до сажотруса, який прочистить їх і перевірить на наявність будь-яких ознак пошкоджень або перешкод.

Ця процедура важлива не лише для ефективного опалення взимку, а й запобігає пожежам.

Перевірити вікна

Вікна можуть пропускати в приміщення холодне повітря, якщо нещільно закривається або мають тріщини.

Щоб зберегти тепло в оселі взимку, до початку холодів необхідно перевірити вікна, за потреби замінивши ущільнювачі. До того ж можна помити скло, щоб бруд не блокував сонячне світло.

Як підготувати вікна до зими (ілюстративне фото: Freepik)

Перевірити стан електродротів

Взимку через використання електрообігрівачів та скорочення світлового дня може збільшуватися навантаження на електромережу.

Саме тому слід переконатися, що дроти та запобіжники справні. Для цього необхідно звернутися до електрика.

Оглянути стіни

Важливо оглянути краї дверей та вікон, а також зовнішні стіни оселі на наявність щілин або тріщин, через які можуть відбуватися тепловтрати. За потреби замініть шпаклівку або герметик.

Утеплити вікна

Якщо немає можливості замінити старі вікна перед зимою, їх можна утеплити різноманітними способами, наприклад поролоном або газетами. Ще один варіант - повісити штори, які допоможуть утримати тепло в оселі.

Перевірити консервацію

Варення, мариновані овочі та консервовані салати - звична частина зимових страв. Але, щоб консервація довго зберігалася, її потрібно тримати в темному прохолодному місці, щільно закрутивши банки кришками.

Час від часу зимові запаси необхідно оглядати, щоб переконатись, що заготівля не зіпсувалась.

Почистити ринви

Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, вкрай важливо оглянути та почистити ринви від опалого листя.

Оскільки заблоковані водостоки можуть стати причиною снігових завалів і протікання стелі, переконайтеся, що жолоби і водостоки повністю прочищені до початку зими.

Оглянути дах

Перевірте дах і димохід на наявність зламаної або потрісканої черепиці, яка може відірватися під час сильних зимових вітрів. Пошкоджений дах також може призвести до втрати тепла, а також підтоплень.

Щоб переконатися, що дах будинку готовий до зими, можна звернутися до майстра, який виконає повну перевірку покрівлі та зробить необхідний ремонт.

Перебрати зимові речі

Похолодання - час для заміни легкого одягу та постільної білизни на теплі речі. Светри, зимові аксесуари та черевики можуть займати багато місця в шафі, тож під час перебирання гардероба віддайте чи продайте все, що вам більше не потрібно.

Утеплити рослини

Під час підготовки будинку до зими, не слід забувати про зелених улюбленців. Багато кімнатних рослин впадають в стан спокою при зниженні температури восени.

Але при надто низькій температурі повітря та нестачі освітлення квіти можуть загинути. Тому накрийте балконні квіти, а кімнатні рослини перемістіть з підвіконня в більш тепле місце, відповідно до потрібних умов.