Не зберігайте ці речі на подвір'ї восени: їх неможливо буде полагодити

Влітку сад використовується для дружніх та родинних посиденьок. Восени деякі речі після цього необхідно перенести в оселю - з настанням холодів та сезону дощів вони можуть легко зіпсуватися.

Про те, що треба обов'язково прибирати з подвір'я восени, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Іграшки

Наші сади найбільше використовуються влітку, а це означає, що восени предмети можуть залишитися. Тож перенесіть всі дитячі речі в будинок. Зверніть увагу на футбольні м'ячі, пластикові іграшки та дитячі басейни.

Якщо у вас в саду є батут, який не буде використовуватися взимку, варто зняти сітку і прикріпити чохол для батута, щоб захистити його від негоди.

Іграшкові будиночки для дітей вимийте з милом, а потім залиште до повного висихання з відкритими дверима та вікнами.

Садові інструменти

Садові інструменти можуть бути розкидані по теплиці, сараю, гаражу і навіть на самому газоні. Оскільки вони навряд чи будуть використовуватися взимку, їх потрібно збирати, чистити і зберігати належним чином.

Бруд або волога, які неодмінно накопичуватимуться при зберіганні надворі, сприятимуть появі іржі. Якщо на лопатах і сапках є стійкий бруд або іржа, скористайтеся дротяною щіткою, щоб видалити забруднення, а потім вимийте інструменти у мильній воді і висушіть.

Після цього збризніть предмети дезінфекційним засобом, дотримуючись інструкцій на упаковці. Залиште на вказаний час, потім промийте і висушіть. Перед зберіганням протріть промасленою ганчіркою, щоб запобігти появі іржі та переконайтеся, що інструменти повністю висохли.

Порожні горщики

Приберіть з подвір'я восени усі порожні горщики для очищення та довготривалого зберігання. Так вони будуть готові до використання навесні. Змийте залишки ґрунту щіткою, потім вимийте горщики в теплій мильній воді, прополощіть і висушіть.

Також продезінфікуйте поверхні відповідним засобом. Після того, як горщики та лотки будуть чистими та сухими, їх можна скласти в штабелі для зручного зберігання. Покладіть між горщиками газету, щоб вони не злипалися.

Літні меблі

Найкраще зберігати літні меблі з пластику, дерева або текстилю в оселі. Волога викликатиме появу цвілі або грибка на цих речах, а низька температура призведе до тріщин. Крім того, тварини можуть забруднити, пошкодити або зробити дірки в поверхні меблів.

Літні меблі можуть зіпсуватися від осінніх дощів та холоду (ілюстративне фото: GettyImages)

Відкриті упаковки

Будь-які відкриті упаковки з продуктами, такими як добрива, насіння та кристали, що утримують воду, повинні бути герметично закриті та перенесені в приміщення.

Це запобігає потраплянню вологи та потенційному псуванню продукту. Будь-яке насіння краще додатково покласти герметичний контейнер, щоб захистити від щурів.

Тепличні рослини

Якщо ваша теплиця переповнена, це може призвести до того, що рослини задихнуться і погіршити їхнє здоров'я. Тому, можливо, варто віддати одну-дві рослини. Тільки спочатку переконайтеся, що вона не хворіє.

Перевірте всі ваші рослини на наявність хвороб перед заміною; помістіть всі уражені рослини в карантин, доки вони не будуть вилікувані і знову здорові. Після того, як ви звільнили місце, проведіть ретельне прибирання.

Опале листя

Коли листя починає падати, воно швидко захаращує ваш сад. Дехто може залишити поверхню вкритою - зрештою, листя є природною мульчею і принесе користь ґрунту.

Але воно може перешкоджати росту трави на газоні і стати небезпечними через ковзання, якщо намокнуть. Тому восени краще згрібати опале листя та бадилля.

Крім цього, слід почистити ринви - забиті ринви призводять до того, що вода переливається через край, що може пошкодити будинок. А якщо вода замерзне, жолоби можуть розширитися і тріснути.

Фарба

Фарба має зберігатися в відповідних умовах - не можна допускати перегрівання та переохолодження банок, що відбувається влітку та восени.

Якщо зберігати банки з фарбою восени надворі, похолодання може погіршити властивості барвника, а волога - спричинити заіржавіння банки.

Декорації

Хоча восени ще можна декорувати сад до свят, важливо якомога швидше знімати паперові прикраси. Через підвищення рівня вологості вони вицвітуть та згниють і навряд тішитимуть.