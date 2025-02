Ziferblat на Нацвідборі. Як виступив гурт, якому пророкують перемогу (відео)

Виступ Ziferblat на Нацвідборі - відео

Пісня "Bird of Pray", як розповідали Ziferblat інтерв'ю РБК-Україна, стала рефлексією. Про світло, яке прийде замість темряви.

Ziferblat на Нацвідборі (скріншот з трансляції "Суспільне культура")

"Пісня "Bird of Pray" - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - зазначали музиканти.

Ось як перша частина пісня Ziferblat:

"Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray".

Оцінка журі

"Прекрасна пісня, прекрасний одяг... Все дуже круто. Трошечки не вистачає вас", - сказав Сергій Танчинець та порівняв музикантів з Фредді Мерк'юрі.

Катерина Павленко зазначила, що номер гурту став найяскравішим. Їй сподобався виступ та додала, що з точку зору виконання все було ідеально.