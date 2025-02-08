Ziferblat на Нацвідборі. Як виступив гурт, якому пророкують перемогу (відео)

Гурт Ziferblat, який цього року бере участь в Нацвідборі з піснею "Bird of Pray", вразив своїм виступом. Музиканти зірвали овації.
Як Ziferblat виступив на Нацвідборі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Пісня "Bird of Pray", як розповідали Ziferblat інтерв'ю РБК-Україна, стала рефлексією. Про світло, яке прийде замість темряви.
"Пісня "Bird of Pray" - перш за все про свободу. Про цикл життя й надію на щасливе майбутнє. Це пісня-рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як "Птах молитви" чи "Молитовний птах". Це така собі подорож-сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року", - зазначали музиканти.
Ось як перша частина пісня Ziferblat:
"Зайде-зайдеш і до мене
Моя Пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце кохане
Не турбуйся
Доля довірила світ останнім із нас
Я світла шукаю, гори зверну
And I call you
Fly
Bird
I’m begging you
begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Cares
Of
Me and my little bird of pray".
"Прекрасна пісня, прекрасний одяг... Все дуже круто. Трошечки не вистачає вас", - сказав Сергій Танчинець та порівняв музикантів з Фредді Мерк'юрі.
Катерина Павленко зазначила, що номер гурту став найяскравішим. Їй сподобався виступ та додала, що з точку зору виконання все було ідеально.
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