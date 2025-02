Ziferblat на Нацотборе. Как выступила группа, которой пророчат победу (видео)

Выступление Ziferblat на Нацотборе - видео

Песня "Bird of Pray", как рассказывали Ziferblat в интервью РБК-Украина, стала рефлексией. О свете, который придет вместо тьмы.

Ziferblat на Нацотборе (скриншот трансляции "Суспільне культура")

"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - отмечали музыканты.

Вот как первая часть песни Ziferblat:

"Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray".

Оценка жюри

"Прекрасная песня, прекрасная одежда... Все очень круто. Немножечко не хватает вас", - сказал Сергей Танчинец и сравнил музыкантов с Фредди Меркьюри.

Екатерина Павленко отметила, что номер группы стал самым ярким. Ей понравилось выступление и добавила, что с точки зрения исполнения все было идеально.