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КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации

Новости » Политика    14.05.2019 - 13:07
КСУ снова отложил рассмотрение закона о люстрации
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Рассмотрение закона о люстрации было запланировано на 14 мая

Конституционный суд Украины (КСУ) в очередной раз отложил рассмотрение закона о люстрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что сегодня в 10:00 суд должен был продолжить рассмотрение дела, в котором нардепы просят признать положения закона "Об очищении власти" неконституционными. На данный момент в повестке дня указано, что рассмотрение перенесли. 

Напомним, ранее журналисты "Радио Свобода" заявили, что КСУ отменил заседание, на котором должна была решиться судьба закона о люстрации, из-за разоблачения встречи соратника Владимира Зеленского с главой Конституционного суда.

Отметим, закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима бывшего президента Украины президента Виктора Януковича. 

Кроме топ-чиновников, под люстрацию попали главы ОГА, все их заместители и все главы РГА, которые работали при Януковиче не менее 1 года. Также были уволены правоохранители, судьи, прокуроры, которые принимали участие в преследовании участников Майдана, а также те, кто поддерживал сепаратистов и террористов на востоке Украины.

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