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Зі споживанням яких продуктів в організм потрапляє найбільше шкідливих нітратів

В яких продуктах найбільше нітратів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Нітрати зазвичай асоціюються в нас із ранньою редискою та кавунами на продаж, які хтось неконтрольовано поливав добривами. Однак, нітрати можуть міститись можуть міститись у повсякденних продуктах та навіть воді.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".

Чи є підстави для страху

Незалежно від сезону, ймовірність потрапити на недобросовісного постачальника харчових продуктів так чи інакше існує. Це можуть бути ризики, пов’язані не лише з використанням надмірної кількості добрив, але й загалом із використанням несертифікованих добрив чи вирощуванням продукції на забруднених ґрунтах.

Тому важливо не стільки остерігатися нітратів та приділяти увагу тому, де та в кого ви купуєте продукти. Зокрема чи проходять вони належний контроль якості та чи буде можливість кудись поскаржитися.

Де найбільше нітратів

Нітрати - це солі азотної кислоти, які надходять до нашого столу з багатьох джерел. Проте найбільша частка споживаних нітратів (до 80%) припадає на овочі та зелень.

Найбільше цих сполук міститься в руколі, листовому шпинаті, буряках та селері. На їх вміст в овочах можуть впливати різні фактори - від внесення добрив і до кількості опадів.

Нітратів зазвичай більше в листі, ніж у насінні чи коренеплодах. У температурно оброблених та квашених овочах кількість нітратів відчутно зменшується.

До 14% нітратів можуть надходити в раціон разом із водою. Особливо це стосується регіонів, де використовують нітратні добрива, частина з яких потрапляє в підземні води.

Також нітрати використовують при виробництві оброблених м’ясних продуктів (їх можна побачити на пакуванні - Е251 та Е252). Ці добавки запобігають мікробному росту, окисленню жирів та надають м’ясній продукції характерного привабливого рожевого чи червоного кольору.

Частка нітратів, що надходить у наш раціон разом з обробленими м’ясними продуктами менша ніж 10%.

Наскільки небезпечні нітрати

Самі по собі нітрати не є токсичними. Однак, потрапляючи в організм людини, за участі мікробіоти, частина нітратів перетворюється на нітрити з можливим подальшим перетворенням на нітрозаміни.

Останні вже можуть виступати канцерогенами, тобто речовинами, які сприяють розвитку онкологічних захворювань. 

Загалом немає сенсу обмежувати себе у споживанні овочів та зелені, натомість важливо захистити себе, купуючи продукти у надійних постачальників.

 

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