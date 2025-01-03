Зі 105 кілограмів до 35: як жінка втратила третину ваги всього за вісім місяців

Жінка з Австралії продемонструвала неймовірну трансформацію, яка назавжди змінила її життя. На початку свого шляху 25-річна австралійка важила 104 кілограми. Після того, як її сім’я пережила неймовірну трагедію, вона почала знаходити розраду в їжі та алкоголі, потрапивши в руйнівну залежність.
Як їй вдалося схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Всього за вісім місяців Холі Гайлард втратила 35 кілограмів і тепер вона почувається здоровішою, ніж будь-коли.
За її словами, ще з дитинства вона була доволі "пухкенькою" та ніколи не мала здорової ваги.
Після трагедії в родині, коли її сестра втратила двох дітей, Холі почала прикладатися до алкоголю. Вона почала пити та зловживати фастфудом. Її вага катастрофічна росла.
"Одного разу в нічному клубі незнайомий чоловік прокричав мені, що я схожа на великого кита. Це було останньою краплею", - пригадує вона.
Оскільки її психічне здоров’я було на низькому рівні, Холлі почала вносити невеликі зміни у свій спосіб життя і з кожним днем потроху почала почуватися краще.
Перше, з чого вона почала - це харчування. Вона повністю відмовилася від калорійної їжі, стала слідкувати за раціоном, а потім вже додала фізичну активність.
"Я, чесно кажучи, почуваюся неймовірно, у мене стільки енергії весь час, і я відчуваю себе набагато впевненіше", - розповідає зараз Холі.
Зараз Холі важить 70 кілограмів і почувається дуже щасливою.
Читайте також, як жінка скинула 20 кг за рік, завдяки всього одній звичці.
Також вам буде цікаво прочитати про те, як жінка скинула майже 20 кг за чотири місяці, завдяки цим нескладним змінам.