Зі 105 кілограмів до 35: як жінка втратила третину ваги всього за вісім місяців

Історія схуднення 25-річної жінки

Всього за вісім місяців Холі Гайлард втратила 35 кілограмів і тепер вона почувається здоровішою, ніж будь-коли.

За її словами, ще з дитинства вона була доволі "пухкенькою" та ніколи не мала здорової ваги.

Після трагедії в родині, коли її сестра втратила двох дітей, Холі почала прикладатися до алкоголю. Вона почала пити та зловживати фастфудом. Її вага катастрофічна росла.

"Одного разу в нічному клубі незнайомий чоловік прокричав мені, що я схожа на великого кита. Це було останньою краплею", - пригадує вона.

Так виглядала Холі до схуднення - фото до та після (Скриншот)

Оскільки її психічне здоров’я було на низькому рівні, Холлі почала вносити невеликі зміни у свій спосіб життя і з кожним днем ​​потроху почала почуватися краще.

Перше, з чого вона почала - це харчування. Вона повністю відмовилася від калорійної їжі, стала слідкувати за раціоном, а потім вже додала фізичну активність.

"Я, чесно кажучи, почуваюся неймовірно, у мене стільки енергії весь час, і я відчуваю себе набагато впевненіше", - розповідає зараз Холі.

Зараз Холі важить 70 кілограмів і почувається дуже щасливою.