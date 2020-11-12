Жванецкий оставил огромное наследство своей семье: почти полмиллиарда

Известный сатирик Михаил Жванецкий, который скончался 6 ноября 2020 года, оставил огромное наследство своим родственникам. Известно, что у него было 4 жены и шестеро детей.

Старшая дочь Жванецкого – Елизавета Гайдук, она актриса и родилась во втором браке сатирика. С третьей женой у него родился сын Максим, от четвертого брака – сын Дмитрий. Он единственный отпрыск сатирика, который носит его фамилию. Также известно о трех внебрачных детях Жванецкого – дочери Ольге, сыновьях Андрее Рывкине и Григории.

У сатирика осталось большое наследство и только недвижимости в его распоряжении было на полмиллиарда. Как сообщает Super, у Жванецкого была дача на 11 км Минского шоссе, в элитном поселке Грибово. Огромный особняк в 540 квадратных метров и участок в 3 гектара огорожены соснами, которые полностью скрывают имущество от посторонних глаз. Стоимость этой резиденции – не менее 150 миллионов рублей.

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В 2009 году Жванецкий купил 6-комнатную квартиру почти в 250 квадратов в элитном ЖК "Дом писателей" в Старопименовском переулке. Стоимость одного квадратного метра в этом доме – около 1 миллиона рублей. Квартира Жванецкого находится на 9 этаже и имеет очень живописный вид на город. Общая стоимость апартаментов – около 300 миллионов рублей.

Кроме того, у сатирика есть еще один дом за городом – рядом с поселком Троицкое. Это менее элитный район, да и дом там намного скромнее, а территории всего 10 соток. Стоимость этого особняка около 30 миллионов рублей.

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