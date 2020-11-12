Жванецький залишив величезну спадщину своїй сім'ї: майже півмільярда

Відомий сатирик Михайло Жванецький, який помер 6 листопада 2020 року, залишив величезну спадщину своїм родичам. Відомо, що у нього було 4 дружини та шестеро дітей.

Старша дочка Жванецького – Єлизавета Гайдук, вона актриса й народилася у другому шлюбі сатирика. З третьою дружиною у нього народився син Максим, від четвертого шлюбу – син Дмитро. Він єдиний нащадок сатирика, який носить його прізвище. Також відомо про трьох позашлюбних дітей Жванецького – доньку Ольгу, синів Андрія Ривкіна і Григорія.

У сатирика залишилася велика спадщина і тільки нерухомості в його розпорядженні було на пів мільярда. Як повідомляє Super, у Жванецького була дача на 11 км Мінського шосе, в елітному селищі Грибово. Величезний особняк в 540 квадратних метрів та ділянка у 3 га обгороджені соснами, які повністю приховують майно від сторонніх очей. Вартість цієї резиденції – не менше 150 мільйонів рублів.

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У 2009 році Жванецький купив 6-кімнатну квартиру майже у 250 квадратів в елітному ЖК "Будинок письменників" у Старопименовському провулку. Вартість одного квадратного метра в цьому будинку – близько 1 мільйона рублів. Квартира Жванецького знаходиться на 9 поверсі й має дуже мальовничий вигляд на місто. Загальна вартість апартаментів – близько 300 мільйонів рублів.

Крім того, у сатирика є ще один будинок за містом – поруч із селищем Троїцьке. Це менш елітний район, та й будинок там набагато скромніше, а території всього 10 соток. Вартість цього особняка близько 30 мільйонів рублів.

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