Жувальна гумка чи м'ятна цукерка? Ось чим краще освіжувати дихання

Щоб освіжити дихання, люди часто обирають жувальну гумку або мʼятну цукерку, але є різниця в їхньому впливі на організм. Обидва продукти містять плюси і мінуси, але який же безпечніший для здоров'я?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Що корисніше для порожнини рота

Стоматолог Метью Мессіна розповів, що жувальна гумка може бути кращим вибором для здоров'я порожнини рота, ніж м'ятні цукерки. Вона може стимулювати слину та змивати її навколо зубів, що допомагає боротися з впливом кислоти на зубну емаль.

Однак, важливо вибирати жуйку без цукру.

Зуби покриті твердою мінеральною зовнішньою оболонкою, яка називається емаллю. Коли ми їмо солодку їжу, то бактерії, які природним чином присутні в роті, розщеплюють їжу. Як побічний продукт цього процесу, бактерії виробляють кислоту, яка розчиняє зубну емаль, що послаблює її та спричиняє карієс.

Тому жування будь-чого, зокрема жуйки, допомагає нейтралізувати цю кислоту, виробляючи більше слини. Але якщо це цукрова жувальна гумка, то вона буде лише шкодити.

Варто обирати гумки без цукру, що мають знак прийнятності ADA. Ці продукти міститимуть такі інгредієнти, як ксиліт, сорбіт, маніт та аспартам.

Гумка без цукру не замінює догляду за порожниною рота, який включає чищення зубів двічі на день пастою, що містить фтор та використання зубної нитки.

Чим шкідливі м'ятні цукерки

Інша проблема з м’ятними цукерками полягає в тому, що за своєю природою вони залишаються у роті деякий час.

Мʼятні цукерки зазвичай містять велику кількість цукру, що може призвести до різкого підвищення рівня глюкози в крові, що шкодить здоров’ю зубів, сприяє розвитку карієсу, а також може збільшити ризик ожиріння і діабету.

Деякі цукерки містять штучні добавки, що можуть бути шкідливими для організму. Люди можуть бути чутливими до них, що викликає алергічні реакції або неприємні симптоми.

До того ж вживання великої кількості мʼятних цукерок може спричинити проблеми з травленням, як-от здуття живота, метеоризм чи печія, оскільки мʼята може впливати на шлунково-кишковий тракт.

Оскільки мʼятні цукерки містять велику кількість цукру і калорій, їх часте вживання може призвести до набору зайвої ваги, якщо не контролювати кількість споживаних калорій.

Що краще обирати

Якщо ви обираєте між жуйкою та м’ятними цукерками, слід зупинити свій вибір на жуйці без цукру.

Жування жуйки може бути корисним для здоров'я порожнини рота, а також для людей, які прагнуть контролювати свою вагу.