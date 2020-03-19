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Моторошне похолодання: синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня

STYLERЖиття    19.03.2020 - 14:58
Моторошне похолодання: синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні готує неприємний сюрприз для жителів всіх областей

Погода в Україні готує неприємний сюрприз для жителів всіх областей на останню декаду березня. Очікується сильне похолодання і морози, а місцями можливий сніг та мокрий сніг. Останній тиждень березня не побалує гарною погодою і потепління варто чекати тільки 28 березня.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, в п'ятницю, 20 березня, в день Весняного рівнодення, в Україні очікується тепла погода, але до вечора температура повітря почне поступово знижуватися.

"Температура повітря на Півночі становитиме +9 +12 градусів, на решта території України 20 березня очікується +10 +14 градусів. У Південній частині, більшості центральних областей та на Закарпатті +13 +17 градусів. Дощі завтра більш вірогідні в західних областях України та на півночі. У Києві День весняного рівнодення вже дихне свіжим повітрям, +10 +11 градусів, якісь серйозні опади – навряд чи", - повідомила синоптик.

Моторошне похолодання: синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня

Карта погоди

Вона додала, що з суботи, 21 березня, в Україну зайде сильний антициклон Юрген, який принесе різке зниження температури до мінусів і мокрий сніг.

"А тепер – ахтунг! Починаючи з суботи, 21 березня, в Україні очікується істотна зміна погоди – поступове похолодання (Південь і Схід в суботу ще побудуть в теплі), далі – опади у вигляді дощу і снігу, посилення вітру до штормових значень. У ніч на неділю стовпчики термометрів опустяться до мінусів", - попередила Діденко.

Вона розповіла, що холодна погода протримається в Україні цілий тиждень і повітря почне прогріватися тільки ближче до наступних вихідних, 28 і 29 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне похолодання навесні.

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Новини України Гідрометцентр
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