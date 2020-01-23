Жуткий пожар под Киевом: вся мебель пропахла дымом (видео)

Масштабный пожар под Киевом (Коллаж РБК-Украина)

Масштабный пожар под Киевом тушили несколько часов

Под Киевом произошел масштабный пожар в торговом центре "Мебельный городок". Выгорело почти 600 квадратных метров. По предварительным данным, внутри здания на момент возгорания никого не было.

Пожар в селе Петропавловская Борщаговка по адресу улица Соборная,10 начался около 9 часов вечера в среду, 22 января. На место происшествия сразу отправили спасателей. Крыша здания выгорела еще до приезда пожарных. Пожару присвоили ранг повышенной сложности, сообщает издание "Информатор".

Огонь охватил более 600 квадратных метров здания и распространился по всей крыше и третьему этажу здания. Внутри на момент возгорания никого не было, но спасатели не могли зайти в помещение, так как образовались прогары, и возникла угроза обвала пола.

Густой дым затянул всю Петропавловскую Борщаговку и направился в сторону Киева. Спасатели рекомендуют жителям ближайших районов не открывать окна.

Пламя удалось локализовать в 22:22. На месте происшествия работает 10 единиц техники и 40 человек личного состава.

Товар "Мебельного городка" сильно пострадал и скорее всего будет непригоден к продаже. Та мебель, которая уцелела – полностью пропахла дымом и покрыта гарью.

Под Киевом сгорел ТРЦ "Мебельный городок"