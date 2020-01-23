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Страшна пожежа під Києвом: всі меблі пропахли димом (відео)

STYLERЖиття    23.01.2020 - 09:13
Страшна пожежа під Києвом: всі меблі пропахли димом (відео)
Масштабна пожежа під Києвом (Колаж РБК-Україна)

Масштабну пожежу під Києвом гасили кілька годин

Під Києвом сталася масштабна пожежа у торговому центрі "Меблеве містечко". Вигоріло майже 600 квадратних метрів. За попередніми даними, всередині будівлі на момент пожежі нікого не було.

Пожежа в селі Петропавлівська Борщагівка за адресою вулиця Соборна,10 розпочався близько 9 години вечора в середу, 22 січня. На місце події одразу відправили рятувальників. Дах будівлі вигорів ще до приїзду пожежників. Пожежі присвоїли ранг підвищеної складності, повідомляє видання "Інформатор".

Вогонь охопив понад 600 квадратних метрів будівлі та поширився по всьому даху та третьому поверху будівлі. Всередині на момент пожежі нікого не було, але рятувальники не могли зайти в приміщення, через те, що утворилися прогари, і виникла загроза обвалу підлоги.

Густий дим затягнув всю Петропавлівську Борщагівку і попрямував у бік Києва. Рятувальники рекомендують жителям найближчих районів не відкривати вікна.

Полум'я вдалося локалізувати о 22:22. На місці події працює 10 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

Товар "Меблевого містечка" сильно постраждав і швидше за все буде непридатний до продажу. Ті меблі, яка вціліли – повністю пропахли димом і покриті гаром.

Під Києвом згорів ТРЦ "Меблеве містечко"

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