Жуткие боли: Джеджула рассказал о тяжелом отравлении своей дочери в одной популярной сети

Андрей Джеджула (Фото: facebook.com/andrey.djedjula)

Шоумен рассказал, что у ребенка обнаружили целый букет бактерий после еды из суши-бара

Украинский шоумен Андрей Джеджула рассказал о жутком отравлении своей приемной дочери. Он сообщил, что девочка-подросток заказала доставку из популярной сети суши-баров и для нее это закончилось больницей, капельницей и жуткими болями.

Джеджула сообщил, что девочка четверо суток провела под капельницами и до сих пор не может нормально есть. В тот день она поздно встала, выпила чашку кофе и засела за учебу. А когда проголодалась – заказала себе еду на дом.

"Ангелина – дочь моей жены, сделала заказ на дом из одного известного суши-бара и жестко отравилась! Это единственная еда, которую она ела в этот день! Температура доходила до 40,2! Не перестающая рвота, диарея и жуткие боли в животе! Итог: 1 день тщетных попыток домашнего лечения с вызовом скорой, 4 суток на стационаре в клинике "Борис" под практически постоянными капельницами, и бак посева с целым букетом опасных бактерий. Отравление произошло 22 сентября и до сих пор Ангелина на жесткой диете! Заказ доставили с опозданием и подарили в качестве бонуса Рисовые чипсы и SALMONELLA группы ABCDE! Pseudomonas aeruginosa (Синегнойная палочка) и еще другие жуткие опасные бактерии", – написал шоумен на своей странице в Facebook.

Он добавил, что обратился в колл-центр торговой сети и пообщался с операционным менеджером, но это ни к сему не привело. Тем временем на лечение ребенка было потрачено уже более 30 тысяч гривен. На своей странице он разместил скрины заказа, а также выписки и анализы из истории болезни Ангелины.

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