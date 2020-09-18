Картофель опасен для здоровья: от какого лучше отказаться навсегда

Какой картофель нельзя есть (фото: pixabay/com)

Есть картофель, от употребления которого нужно отказаться

Всеми любимая картошка может быть очень опасна для здоровья. Споры о вреде и полезности этого овоща не прекращаются. У этого клубня есть ряд признаков, которые означают, что от него нужно отказаться. Об этом пишет Ont.by.

Не храните картофель в холодильнике

Если этот овощ постоянно держать в холодильнике, то крахмал, который входит в его состав, может превратиться в сахар, а во время приготовления такой картофель вырабатывает акриламид – вещество, увеличивающее риск развития онкологии. Положите этот овощ в погреб или большой ящик.

Не покупайте картофель с неприятным запахом

Проверяйте, как пахнет овощ. Если он издает сладковатый и затхлый запах – употреблять его не рекомендуется.

Не берите картофель с зеленой кожурой

Картофель с зелеными пятнами есть не рекомендуется, потому что клубни содержат соланин – это токсическое вещество, которое в случае передозировки вызывает пищевое отравление.

Никогда не покупайте проросший картофель

Картофель употреблять не рекомендуется, если на поверхности корнеплода заметно много ростков, к возникновению которых приводит длительное хранение картофеля. Наибольшую опасность представляет весенняя проросшая картошка – по статистике, она содержит в три раза больше соланина, чем осенняя.

Как мы ранее писали, в Украине планируют запретить ввоз российской картошки, чтобы защитить отечественных фермеров в ситуации, когда в начале года импортировали рекордное количество картофеля.