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Страшні болі: Джеджула розповів про тяжке отруєння своєї дочки в одній популярній мережі

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 20:07
Страшні болі: Джеджула розповів про тяжке отруєння своєї дочки в одній популярній мережі
Андрій Джеджула (Фото: facebook.com/andrey.djedjula)
Автор: Анна Шиканова

Шоумен розповів, що у дитини виявили цілий букет бактерій після їжі з суші-бару

Український шоумен Андрій Джеджула розповів про жахливе отруєння своєї прийомної дочки. Він повідомив, що дівчинка-підліток замовила доставку з популярної мережі суші-барів і для неї це закінчилося лікарнею, крапельницею і страшними болями.

Джеджула повідомив, що дівчинка четверо діб провела під крапельницями й досі не може нормально їсти. В той день вона пізно встала, випила чашку кави та засіла за навчання. А коли зголодніла – замовила собі їжу додому.

"Ангеліна – дочка моєї дружини, зробила замовлення додому з одного відомого суші-бару і жорстко отруїлася! Це єдина їжа, яку вона їла в цей день! Температура доходила до 40,2! Постійне блювання, діарея і страшні болі в животі! Підсумок: 1 день марних спроб домашнього лікування з викликом швидкої, 4 доби на стаціонарі в клініці "Борис" під практично постійними крапельницями, і бак посіву з цілим букетом небезпечних бактерій. Отруєння сталося 22 вересня і досі Ангеліна на жорсткій дієті! Замовлення доставлено із запізненням і подарували в якості бонусу Рисові чипси та SALMONELLA групи ABCDE! Pseudomonas aeruginosa (Синьогнійна паличка) і ще інші страшні небезпечні бактерії", – написав співак на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що звернувся в кол-центр торгової мережі та поспілкувався з операційним менеджером, але це ні до цього не призвело. Тим часом на лікування дитини було витрачено вже понад 30 тисяч гривень. На своїй сторінці він розмістив скріни замовлення, а також виписки та аналізи з історії хвороби Ангеліни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські лікарі розвіяли черговий міф про коронавірус.

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