Жуткая трагедия: во Львовской области погиб ребенок

Во Львовской области погиб ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Взрослые пытались реанимировать мальчика до приезда медиков

В Золочевском районе Львовской области произошла страшная трагедия. 6-летний мальчик погиб во время игры в песке. Об этом сообщает издание Zolochiv.net со ссылкой на национальную полицию.

Трагедия произошла в селе Бужок Золочевского района в среду, 3 июля, около 19:00. Как рассказал заместитель отдела полиции, майор Юрий Яворский, по предварительным данным, 6-летний мальчик играл во дворе, в песке.

Внезапно груда песка начала обсыпаться и засыпала ребенка. Пока прибежали взрослые и достали мальчика – он уже перестал дышать. Они пытались его реанимировать самостоятельно, но им это не удалось.

К сожалению, несмотря на все усилия взрослых и скорой медицинской помощи, мальчик скончался, так и не придя в сознание.

На место трагедии прибыла также следственно-оперативная группа. На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.115 Криминального кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").

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