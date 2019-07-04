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Убийство ребенка полицейскими: новые детали расследования

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 08:31
Убийство ребенка полицейскими: новые детали расследования
Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат семьи Тлявовых считает, что оружие спрятали коллеги полицейских

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова всколыхнуло всю Украину. В мальчика попали из пистолета полицейские, которые устроили стрельбу ради забавы в своем дворе. Адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец рассказал, как продвигается следствие в комментарии для издания "КП в Украине".

Адвокат сообщил, что уголовное дело активно пытаются развалить в суде и для этого используют аргументы о нехватке свидетелей, отсутствие экспертиз и орудия убийства.

"Мы сейчас инициировали вопрос об увеличении количества подозреваемых. Уже получены данные о том, что стреляли более чем два человека. Мы инициировали вопрос о уведомлении подозрения в совершении хулиганства", - сообщил Левковец и добавил, что уже было подано 15 ходатайств, которые не рассматривают.

"Фактически из-за их некомпетентных действий утрачена возможность добыть доказательства. По надуманным причинам не была произведена экспертиза на состояние алкогольного опьянения и экспертиза на наличие пороха на руках. Несмотря на выходной день, должен работать дежурный судья.  А тут почему-то выходной день стал препятствием. Судя по всему, они не хотели отбирать образцы. Теперь необходимо провести опрос полицейских и привлекать виновных в халатности. Все свидетельствует об умышленном сокрытии улик преступления", - отметил юрист.

Убийство ребенка полицейскими: новые детали расследования

Пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницкой убили полицейские (Коллаж РБК-Украина)

Он подозревает, что избавиться от оружия подозреваемым помогли, при чем помощники могли быть из полиции.

"Оружие пропало скорее всего не без ведома работников полиции. После того как подозреваемые постреляли во дворе, они отправились гулять дальше. А после их задержала полиция. При них оружия не нашли, на месте, где они были перед этим, тоже. Подозреваемые на тот момент не знали, что попали в мальчика. Потому зачем им прятать оружие? Они могли его оставить на месте отдыха или взять с собой. При задержании оружия с собой у них не оказалось. На даче его тоже не нашли. Вероятнее всего, они или полицейские позвонили кому-то, и тот человек приехал и спрятал оружие", - считает Левковец.

Он не исключает, что по данной трагедии может появиться еще одно дело – по халатности врачей, которые могли бы оказать ребенку помощь, но ждали, пока появится нейрохирург из Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые детали убийства пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.

А также рассказывали о том, что пулю, которая убила пятилетнего Кирилла Тлявова, обнаружили только через 6 часов.

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