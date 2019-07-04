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Страшна трагедія: у Львівській області загинула дитина

STYLERЖиття    04.07.2019 - 14:12
Страшна трагедія: у Львівській області загинула дитина
У Львівській області загинула дитина (Колаж РБК-Україна)

Дорослі намагалися реанімувати хлопчика до приїзду медиків

У Золочівському районі Львівської області сталася страшна трагедія. 6-річний хлопчик загинув під час гри в піску. Про це повідомляє видання Zolochiv.net з посиланням на національну поліцію.

Трагедія сталася в селі Бужок Золочівського району у середу, 3 липня, близько 19:00. Як розповів заступник відділу поліції, майор Юрій Яворський, за попередніми даними, 6-річний хлопчик грався у дворі, в піску.

Раптово купа піску початку обсипатись і засипала дитину. Поки прибігли дорослі і дістали хлопчика – він вже перестав дихати. Вони намагалися його реанімувати самостійно, але їм це не вдалося.

На жаль, незважаючи на всі зусилля дорослих і швидкої медичної допомоги, хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

На місце трагедії прибула також слідчо-оперативна група. На даний момент встановлюються всі обставини загибелі дитини. Відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі трагічно загинула п'ятирічна дівчинка. Вона сперлася на антимоскітну сітку на вікні 10-го поверху і випала.

А також ми розповідали про те, що адвокат сім'ї Тлявових розповів нові подробиці розслідування у справі про вбивство п'ятирічного хлопчика поліцейськими.

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