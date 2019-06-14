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Жуткая смерть: украинец упал с горы в Австрии (фото)

STYLERПроисшествия    14.06.2019 - 16:53
Жуткая смерть: украинец упал с горы в Австрии (фото)
В Австрии украинец упал с горы и погиб (коллаж: РБК-Украина)

Молодой парень погиб при проведении экскурсии

В Австрии погиб гид львовской туристической фирмы "Аккорд-тур" Андрей Соджак. Молодой парень разбился при падении с горы. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Трагедия произошла в среду, 12 июня. 24-летний парень разбился, сорвавшись с горы, во время проведения экскурсии неподалеку от австрийского Зальцбурга.

К слову, альпийский горный хребет тянется до самого города, а один из его пиков, Унтерсберг, находится в 16 километрах от Зальцбурга. Высота горы составляет 1973 метра.

Андрей Соджак жил во Львове, закончил Львовский политехнический институт. В туристической фирме работал более двух лет.

Жуткая смерть: украинец упал с горы в Австрии (фото)

В Австрии украинец упал с горы и погиб (Андрей Соджак, фото: соцсети)

Еще на вечер 13 июня, в турфирме не подтвердили и не опровергнули информацию о гибели своего сотрудника. При этом в компании отказались от комментариев на данную тему.

Ранее сообщалось, что в Жидачевском районе Львовской области 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством.

Напомним, в Сумах выпускник школы расстроился из-за результатов ВНО и покончил жизнь самоубийством.

Также мы писали о том, что сын легендарного российского хоккеиста Максима Соколова зарезал свою мать и пытался совершить суицид.

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