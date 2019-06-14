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Виноваты опасные игры? Под Львовом ребенок покончил жизнь самоубийством

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 15:08
Виноваты опасные игры? Под Львовом ребенок покончил жизнь самоубийством
Ребенок покончил жизнь самоубийством (Коллаж РБК-Украина)

Соседи рассказали шокирующие детали о суициде ребенка

В Жидачевском районе Львовской области 11-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Как сообщили в издании "Львовская мануфактура новостей".

Трагедия произошла 12 июня около 9 часов вечера. Тело 11-летнего ребенка обнаружили в селе Турады. Мальчик повесился на чердаке заброшенного дома.

11-летний Коля жил в соседнем селе Ивановцы. Как рассказали местные жители, семья была благополучная, он был единственным и желанным сыном. Односельчане шокированы тем, что произошло, и рассказали, что Коленька был очень жизнерадостным и верующим мальчиком.

"Коленька был очень компанейским, послушным, активным, всегда с мальчишками летал на велосипедах, был задействован в разных кружках. А также всегда был при церкви, и не только в воскресенье, а ходил на катехизацию – не пропускал никогда, на "Веселые каникулы с Богом". Да и семья порядочная. Он – очень ухоженный. Мы все шокированы", - рассказала жительница села Ивановцы.

Она добавила, что есть подозрение, что мальчик ввязался в опасную интернет-игру и именно это могло его погубить.

"Слышала, что мальчик вроде играл в одну из тех опасных игр, нечто похожее на" Синий кит" или "Момо". В тот день люди слышали, как он, у бабки во дворе в селе Турады, считал от 12 в обратном порядке. Но не учли это, потому что решили, что ребенок просто играет. Говорили, что там и повесился, хотя слышала также, что как в клуб", - высказала она предположения.

Также соседи рассказали, что последние несколько дней Коля постоянно куда-то звонил и с кем-то разговаривал. Но он, несмотря на то, что был очень разговорчивым, никому ничего не рассказывал. Полиция обнаружила телефон возле тела мальчика и изъяла его как вещественное доказательство.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 с пометкой "самоубийство". Назначены экспертизы, а следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве студент Национального медицинского университета им. Богомольца выпрыгнул из окна из-за плохой оценки.

А также рассказывали о том, что в Сумах выпускник школы расстроился из-за результатов ВНО и покончил жизнь самоубийством.

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