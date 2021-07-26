Журналисты узнали, где и за сколько сейчас обедают нардепы: и это не столовая

Столовая Верховной Рады опустела, здесь в разгар лета практически не видно никого из нардепов. Все они переместились в итальянское кафе Еspresso bar illy, находящееся в пару кварталов от ВР.

Отметим, что в депутатской столовой цены были достаточно демократичные. Например, борщ с пампушками стоит всего 45 грн, а семга - 174 гривны. Однако с недавних пор народные избранники выбрали другое место для трапезы - итальянскую кофейню в двух кварталах от рабочего места.

Какие цены в итальянском кафе

В заведении демократические, но все равно выше, чем в столовой ВР. Цена кофейных напитков варьируется в пределах от 38 до 60 грн. В меню есть вегетарианские позиции, а само заведение "дог-френдли".

Например, обед Николая Тищенко обошелся ему в 100 грн - народный депутат выбрал душистый гаспаччо с креветкой. В то же время компания из трех "Слуг народа" - Елены Копанчук, Александра Трухина и Владислава Бородина заказали полноценный перекус - на их столике были салаты стоимостью 150-200 грн, легкие закуски и сэндвичи по 150 грн каждый, а также напитки.

За эти же деньги в столовой Верховной Рады можно было купить комплексный обед: первое, второе и десерт, отмечают журналисты.

Сколько стоит обед нардепов