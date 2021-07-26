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Журналісти дізналися, де і за скільки зараз обідають нардепи: і це не їдальня

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 15:25
Журналісти дізналися, де і за скільки зараз обідають нардепи: і це не їдальня Де обідають депутати ВР (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Їдальня Верховної Ради спорожніла, тут у розпал літа практично не видно нікого з нардепів. Всі вони перемістилися в італійське кафе Еѕргеѕѕо bar illy, що знаходиться навпроти їдальні ВР.

Про це повідомляють журналісти "Викриття" на каналі Live.

Зазначимо, що в депутатській їдальні ціни були досить демократичні. Наприклад, борщ з пампушками коштує всього 45 грн, а сьомга - 174 гривні. Однак віднедавна народні обранці обрали інше місце для трапези - італійську кав'ярню за два квартали від робочого місця.

Які ціни в італійському кафе

У закладі демократичні, але все одно вищі, ніж у їдальні ВР. Ціна кавових напоїв варіюється в межах від 38 до 60 грн. У меню є вегетаріанські позиції, а сам заклад "дог-френдлі".

Наприклад, обід Миколи Тищенка обійшовся йому в 100 грн - народний депутат вибрав запашний гаспаччо з креветкою. Водночас компанія з трьох "Слуг народу" - Олени Копанчук, Олександра Трухіна і Владислава Бородіна замовили повноцінний перекус - на їхньому столику були салати вартістю 150-200 грн, легкі закуски і сендвічі по 150 грн кожен, а також напої.

Журналісти дізналися, де і за скільки зараз обідають нардепи: і це не їдальняЖурналісти дізналися, де і за скільки зараз обідають нардепи: і це не їдальня

За ці ж гроші в їдальні Верховної Ради можна було купити комплексний обід: перше, друге і десерт, зазначають журналісти.

Скільки коштує обід нардепів

Раніше ми писали, що ціни в їдальні Офісу президента набагато нижче, ніж у їдальні Верховної Ради.

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