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Журналисты указали на конфликт интересов депутата из Днепра при голосовании по геокадастру

Автор: Styler

Депутата Днепровского горсовета Дмитрия Свердлина уличили в конфликте интересов при голосовании по передачи функции геокадастра местному самоуправлению.

Об этом сообщает днепровское издание 49000.com.ua.

Сообщается, что 28 июля, на сессии горсовета Днепра депутаты рассматривали обращение к президенту Украины с просьбой передать функции геокадастра местному самоуправлению.

Идея в том, чтобы передать местной общине право ведения Государственного земельного кадастра. Это должно ускорить выдачу документации и сэкономить траты городской казны на техническую документацию по разработке нормативно денежной оценке земельных участков.

Решение призвано разрушить монополию Госгеокадастра на оформление земельных участков, что приносило немалые барыши его руководству.

В свою очередь, депутат горсовета Дмитрий Свердлин, который занимает пост директора Госгеокадастра в Днепропетровской области, проголосовал против этого решения. Однако, по закону, в условиях конфликта интересов Свердлин обязан был объявить об этом и не участвовать в голосовании. Этого депутат не сделал, чем нарушил законодательство.

Напомним, ранее народного депутата Сергея Демченко обвинили в лоббировании интересов компании "Альтис-констракшн". Именно эта компания ранее выиграла тендер на строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр".

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