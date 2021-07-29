Журналисты указали на конфликт интересов депутата из Днепра при голосовании по геокадастру

Сообщается, что 28 июля, на сессии горсовета Днепра депутаты рассматривали обращение к президенту Украины с просьбой передать функции геокадастра местному самоуправлению.

Идея в том, чтобы передать местной общине право ведения Государственного земельного кадастра. Это должно ускорить выдачу документации и сэкономить траты городской казны на техническую документацию по разработке нормативно денежной оценке земельных участков.

Решение призвано разрушить монополию Госгеокадастра на оформление земельных участков, что приносило немалые барыши его руководству.

В свою очередь, депутат горсовета Дмитрий Свердлин, который занимает пост директора Госгеокадастра в Днепропетровской области, проголосовал против этого решения. Однако, по закону, в условиях конфликта интересов Свердлин обязан был объявить об этом и не участвовать в голосовании. Этого депутат не сделал, чем нарушил законодательство.