Журналісти вказали на конфлікт інтересів депутата з Дніпра при голосуванні щодо геокадастру

Повідомляється, що 28 липня, на сесії міськради Дніпра депутати розглядали звернення до президента України з проханням передати функції геокадастру місцевому самоврядуванню.

Ідея в тому, щоб передати місцевій громаді право ведення державного земельного кадастру. Це має прискорити видачу документації та заощадити витрати міської скарбниці на технічну документацію з розробки нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

Рішення покликане зруйнувати монополію Держгеокадастру на оформлення земельних ділянок, що приносило чималі бариші його керівництву.

Своєю чергою, депутат міськради Дмитро Свердлов, який обіймає посаду директора Держгеокадастру в Дніпропетровській області, проголосував проти цього рішення. Однак, за законом, в умовах конфлікту інтересів Свердлов зобов'язаний був оголосити про це і не брати участь у голосуванні. Цього депутат не зробив, чим порушив законодавство.