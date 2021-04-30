Журналисты показали огромный дом в сосновом лесу бывшего "кварталовца" Юзика

У нардепа Юрия Корявченкова и бывшего комика сейчас участок площадью 18 соток. Судя по его декларации, он записан на его жену Татьяну, с которой у Юзика трое совместных детей. Также у супругов есть недостроенный дачный участок площадью 260 квадратных метров.

Во дворе дома пока что еще нет зелени и деревьев. А на месте садового домика нардеп Корявченков возводит основательный особняк среди сосновой лесопосадки.

Дом представляет собой большое двухэтажное здание, снаружи он полностью готов, остаются отделочные работы.

Дом Юзика под Киевом уже почти готов (Скриншот)

Внутри еще ничего не готово, но можно предположить, что вскоре многодетная семья Юзика переедет в просторное жилище.

На сайтах по продаже недвижимости подобные коттеджи стоят от $300 тысяч до $500 тысяч в зависимости от степени готовности объекта.

По данным издания, сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть трехкомнатная квартира на 104 квадрата, которая, судя по декларации, записана на самого нардепа. По данным из реестра прав на недвижимость, столичное жилье Юзика находится в высотке на Днепровской набережной с видом на речку.

Бывший "кварталовец" Юзик строит особняк под Киевом