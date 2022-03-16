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Журналисты опровергли вброс Кадырова, что тот был в Украине во время боев под Гостомелем

Фото: глаа Чечни Рамзан Кадыров (ТАСС)
Автор: Илона Свиридова

Журналисты проверили телефон главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и подтвердили, что он не был в Украине в течение последней недели.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и данные онлайн-сервисов.

Как известно, 14 марта Рамзан Кадыров заявил, что находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в войне против Украины.

В то же время по информации источников УП в СБУ, Кадыров использует два телефонных номера. Согласно данным украинских мобильных операторов за последние 7 дней эти номера Кадырова не подключались в роуминге к украинским вышкам связи.

С помощью публичного онлайн-сервиса журналисты попытались узнать айпи адрес, страну и город, где находится номер телефона Кадырова. Этот сервис генерирует ссылку, которая позволяет обнаружить местонахождение номера, как только пользователь перейдет по ссылке. При этом пользователь ни о чем не догадывается, ведь по линку он переходит на обычный сайт, указанный в ссылке.

Журналисты написали Кадырову сообщение в мессенджере Телеграмм, представившись журналисткой "РИА новости" и добавили ссылку на статью именно в тот день, когда, по словам Кадырова, он находился в Украине и под Киевом.

Сервис выявил такую геолокацию Кадырова: Российская Федерация, город Грозный.

Согласно данным телефона Кадырова, в своем заявлении о якобы пребывании под Киевом 13 марта глава Чечни солгал.

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