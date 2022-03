Журналистов Sky News обстреляла российская ДРГ под Киевом

Обстрел, по информации издания, произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.

"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил два патрона в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и более смертоносную фазу", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как они приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Сначала, по рассказу Рамзи, они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост украинской армии - и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.

В конце концов группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось сбежать из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они скрывались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.

Впоследствии выяснилась, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.

"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывали" - рассказывает Рамзи.

Sky News team's harrowing account of their violent ambush in Ukraine this week https://t.co/VOUf4dUfTT