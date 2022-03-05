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Журналистов Sky News обстреляла российская ДРГ под Киевом

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БУча, Суббота 05 марта 2022 13:08
Журналистов Sky News обстреляла российская ДРГ под Киевом Скриншот: журналистов Sky News обстреляла ДРГ под Киевом (news.sky.com)
Автор: Светлана Мащенко

Журналисты британского СМИ Sky News попали под обстрел в Буче под Киевом. Группу из пяти медийщиков уже доставили в Великобританию.

Об этом сообщает SkyNews.

Обстрел, по информации издания, произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.

"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил два патрона в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и более смертоносную фазу", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как они приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Сначала, по рассказу Рамзи, они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост украинской армии - и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.

В конце концов группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось сбежать из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они скрывались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.

Впоследствии выяснилась, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.

"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывали" - рассказывает Рамзи.

Напомним, что после удара по Киевской телебашне 1 марта погиб журналист, телеоператор KievLive - Евгений Сакун.

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