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Журналістів Sky News обстріляла російська ДРГ під Києвом

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Буча, Субота 05 березня 2022 13:08
Журналістів Sky News обстріляла російська ДРГ під Києвом Скріншот: Журналістів Sky News обстріляла ДРГ під Києвом (news.sky.com)
Автор: Світлана Мащенко

Журналісти британського ЗМІ Sky News потрапили під обстріл у Бучі під Києвом. Групу з п'яти медійників вже доправили до Великої Британії.

Про це повідомляє SkyNews.

Обстріл, за інформацією видання, стався ще в понеділок, 28 лютого. Один кореспондент отримав поранення в нижню частину спини, а оператору дві кулі влучили в бронежилет.

"У понеділок під Києвом напали на головного кореспондента Стюарта Рамзі та його команду. Оператор Річі Моклер отримав два патрони в бронежилет, Стюарт був поранений. Їхній досвід ілюструє масштаби хаосу та насильства, коли вторгнення Росії вступає в нову й смертоноснішу фазу", - говориться в повідомленні.

На кадрах видно, як вони наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти. Спочатку, за розповіддю Рамзі, вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост української армії - і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися.

Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім вони переховувались у сусідньому гаражі, а через кілька годин їх врятувала українська поліція.

Згодом з'ясувалася, що по команді медійників стріляла російська ДРГ.

"Було професійно, патрони постійно вбивалися в машину, вони не промазували" - розповідає Рамзі.

Нагадаємо, що після удару по Київській телевежі 1 березня загинув журналіст, телеоператор KievLive - Євген Сакун.

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